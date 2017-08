EL PP AFIRMA QUE LA LIMITACIÓN DE MANDATOS DE RIVERA PLANTEA “DUDAS LEGALES” Y EXIGE REFORMAR LA CONSTITUCIÓN

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, subrayó este jueves que la reforma legal anunciada por Ciudadanos para limitar a ocho años el mandato máximo de un presidente del Gobierno plantea “dudas legales” y exige una reforma de la Constitución.

Así se pronunció Maíllo, en una rueda de prensa en la sede del PP, después de que ayer el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, anunciara en el Congreso de los Diputados que su partido presentará el lunes una reforma legal para impedir que Mariano Rajoy pueda repetir como candidato a La Moncloa en 2020.

La reforma legal que plantea Ciudadanos pretende introducir en la ley una nueva cláusula de ilegibilidad para que un presidente que haya pasado ocho años al frente del Gobierno no pueda volver a presentarse a unas elecciones generales, como le pasaría a Rajoy en 2020, dado que tomó posesión al frente de La Moncloa en diciembre de 2011.

Maíllo restó importancia a la propuesta lanzada por Rivera y la situó en la necesidad que tenía el líder de Ciudadanos de coger foco en un debate parlamentario en el que se encontraba “en terreno de nadie”.

Tras aseverar que Rivera “exagera sus planteamientos”, recordó que la limitación de mandatos está prevista en el acuerdo de investidura que firmaron el PP y Ciudadanos.

En las negociaciones en las que germinó dicho pacto, según Maílllo, los populares pusieron sobre la mesa las “dudas legales” existentes sobre la fórmula elegida por la formación naranja para concretar la limitación de mandatos. “Hay dudas razonables desde el punto de vista legal. ¿Se necesita una reforma de la Constitución? Creemos que sí”, dijo.

Maíllo recordó las “dificultades que conllevan” las reformas de la Constitución y más en un momento en el que España se enfrenta a un desafío independentista en Cataluña de primer orden.

Advirtió a Rivera de que “la calidad democrática de un país no se fija por los años que lleva un presidente en el poder”. Para dar fuerza a su argumento, puso como ejemplo a Alemania, cuya canciller, Angela Merkel, aspira obtener el próximo mes de septiembre su cuarto mandato.

A su vez, afirmó que habrá que esperar cuál es el contenido exacto de la propuesta de Ciudadanos y cómo es recibida por el resto de partidos.

Esto le permitió observar que el PSOE "tiene las mismas dudas que nosotros sobre la constitucionalidad de esa ley", al tiempo que afirmó que si esta norma no se ajusta a los parámetros constitucionales, "no tiene sentido platearla".

