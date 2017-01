EL PP REITERA QUE LA LIMITACIÓN DE MANDATOS NO AFECTARÍA A RAJOY Y DICE QUE LA DECISIÓN SOBRE SU CONTINUIDAD SE TOMARÁ EN “AÑOS”

El Partido Popular insistió este lunes en que el compromiso adquirido con Ciudadanos para limitar los mandatos del presidente a 8 años no afectaría al actual jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, porque “el propio partido de C’s ha dicho que no es retroactivo”. Además, añadió que la decisión sobre si el líder del PP sigue o no siendo candidato a unas próximas elecciones “se tendrá que tomar dentro de muchos años”.

Así lo expresó el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, en rueda de prensa en la sede nacional del partido, después de que el portavoz de la formación naranja en el Congreso, Juan Carlos Girauta, incidiera hoy en que la continuidad de Rajoy como candidato del PP otra legislatura incumpliría su pacto de investidura.

“Me remito a lo que dijo Rajoy en Galicia, dijo que Dios proveerá o ya se verá”, contestó al ser preguntado si el presidente tiene claro que este será su último mandato. En cualquier caso, dijo que el acuerdo firmado con Ciudadanos “no es retroactivo” y “en principio” no habría “limitación” al actual presidente del Gobierno.

Dicho esto, subrayó que para la dirección nacional del partido Rajoy es un “activo fundamental”. “Las decisiones que tenga que tomar dentro de cuatro años, imagino que nos enteraremos todos”, indicó, para a renglón seguido asegurar que “esta decisión se tendrá que tomar dentro de muchos años”. “Y esperamos que con un estado de opinión muy favorable al PP, porque eso significará que hemos tenido una buena legislatura”, remachó.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso