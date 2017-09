FERRAZ ASUME LA FALTA DE LIDERAZGOS DEL ‘PEDRISMO’ EN ANDALUCÍA ANTE LAS PRIMARIAS PROVINCIALES

Andalucía se le sigue resistiendo a la actual dirección del PSOE que lidera Pedro Sánchez. Desde Ferraz asumen que, ante las próximas elecciones en las agrupaciones provinciales para elegir a su secretario general, el ‘pedrismo’ está dividido y ello dificulta hacerse con ese poder local.



Parte de esta división radica, según fuentes consultadas por Servimedia, en la “falta de liderazgos” en las provincias que aglutine a los distintos sectores que se posicionaron a favor de Sánchez en las pasadas elecciones primarias que disputó en mayo el hoy secretario general del PSOE con la presidenta de la Junta de Andalucía y recientemente reelegida líder de los socialistas andaluces.

Varias fuentes socialistas consultadas sostienen incluso la dificultad que tendrán algunos militantes de corrientes afines a Sánchez para recoger los avales necesarios y ser oficialmente candidatos, aunque no dan “nada por perdido”.

Esta es parte de la batalla que se ha librado en Andalucía tras la victoria de Sánchez en mayo y el congreso federal de junio. Ferraz dio libertad a las direcciones territoriales para que eligieran entre el modelo ‘antiguo’ de primarias, que contemplaba una recogida de avales del 20% de la militancia; o el modelo nuevo que lo rebajaba al 3%. Con este segundo sistema se favorecía la participación de candidatos ‘fuera del control del aparato’.

En los congresos provinciales andaluces, donde se aprobaban las reglas de las primarias, se impuso en la votación la opción del 20%, de manera que, según reconocen fuentes consultadas, allana el terreno al candidato oficialista –próximo a Díaz- frente a los alternativos.

De hecho, el propio Sánchez lamentó hace unos días que el PSOE andaluz haya optado por "una fórmula digamos de ayer" frente a “otros que han optado por fórmulas de hoy”.

La recogida de avales, ya iniciada desde el pasado 7, concluye el próximo el 16 septiembre y, según fuentes socialistas andaluzas, algunos candidatos próximo al ‘pedrismo’ están encontrando dificultades, máxime en esos territorios donde no ha habido unidad en la alternativa al candidato próximo a Díaz y se han presentado varios.

Además, la “movilización” en estas elecciones es otro factor en contra para el ‘pedrismo’ porque “no hay la misma" ante un provincial que para un federal. A lo que suman que, después de lo ocurrido en las primarias de Sánchez y Díaz, donde los militantes se movieron con por una “gran ilusión”, ese factor ahora ha caído ya se trata de “un provincial, no de Pedro”.

La votación en urna de los que lleguen a ser candidatos será el 1 octubre, y ese día se evidenciará la capacidad de adentrarse en la federación andaluza, la más numerosa del PSOE en número de militantes.

Desde que el ‘pedrismo’ regresó a Ferraz, el foco lo pusieron en los congresos provinciales, aunque no han querido perder de vista los regionales, como prueba que en varias regiones estén al frente ahora secretarios generales más próximos, casos como Canarias, Cantabria o La Rioja.

Según calculan fuentes consultadas, el ‘pedrismo’ se hará con un buen número de secretarias provinciales pero “poco poder tocará” en Andalucía.

