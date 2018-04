LA LEGIÓN REUNIRÁ A 8.500 DEPORTISTAS EN SU CARRERA ‘101 KM EN 24 HORAS’ EN RONDA

Google Plus

El Tercio ‘Alejandro Farnesio’ 4º de la Legión y el Grupo de Caballería ‘Reyes Católicos’ II de la Legión, con base en Ronda (Málaga), reunirá en el fin de semana del 11 al 13 de mayo a 8.500 deportistas en la XXI edición de la prueba ‘101 km en 24 horas’.



La prueba de 101 kilómetros en 24 horas cuenta este año como principales novedades con el aumento de participantes –pasando de 7.500 a 8.500- y ligeras modificaciones en el recorrido, que incluirá los términos municipales de Ronda, Arriata, Alcalá del Valle, Setenil de las Bodegas, Montejaque y Benaoján.

De los 8.500 deportistas, habrá 3.250 ciclistas en la modalidad de bicicleta de montaña, 3.550 marchadores individuales y 1.300 marchadores por equipos.

Desde que la prueba surgiera en 1995 como parte de los actos conmemorativos del 75 aniversario de la fundación de La Legión, se ha alcanzado la participación de más de 60.000 deportistas.

Desde entonces, todos los años se ha venido celebrando la prueba, excepto aquellos en que como consecuencia de misiones de la unidad en el extranjero no ha sido posible.

La organización no escatima en facilidades para los participantes, y ofrece incluso alojamiento en Ronda. Además, para los participantes que se ven forzados a abandonar la prueba, la organización establece un servicio de transporte desde cualquier punto del recorrido hasta la meta, con posibilidad de transportar la bicicleta.

Cada cinco kilómetros se establece un punto de avituallamiento. Todo este recorrido se encuentra balizado de día y de noche, para evitar que nadie pueda extraviarse.

Para el jalonamiento del itinerario y como medida de seguridad para el cruce de carreteras, se cuenta con el apoyo de la Guardia Civil de Tráfico de las provincias de Cádiz y Málaga y de las policías locales de los municipios de la Serranía por los que discurre la prueba.

El recorrido se controla mediante un documento que portan todos los participantes denominado 'pasaporte legionario', en el cual además de reflejarse información de interés (horarios, salida, reseña del itinerario, puntos de avituallamiento, perfil de la prueba….), se dispone de una hoja en la que se van estampando sellos en los diferentes controles “sorpresa”.

LOS ‘101KM’ INFANTILES

Como en las últimas ediciones, en esta ocasión también se celebrará la carrera infantil, que este año reunirá a 1.200 niños.

Se trata de una prueba no competitiva de tres kilómetros que recorre parte del recorrido de los 101 kilómetros y que tiene la finalidad de inculcar a los niños y jóvenes el amor por el deporte.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso