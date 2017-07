LARREA ASEGURA QUE NO HUBO "SAQUEO" EN LA RFEF

- Dice que Villar no tiene que dimitir si se considera inocente. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol Juan Luis Larrea, elegido el pasado martes en sustitución de Ángel María Villar, ha asegurado en su declaración como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que no ha habido “saqueo” en la Real Federación Españolade Fútbol (RFEF) y que si Villar se considera inocente "no tiene por qué dimitir".



Larrea declaró este jueves por espacio de una hora ante el juez al que no aportó documentación alguna. Llegó solo a la sede de la Audiencia y respondió a las preguntas sobre el `caso Soule´ que se investiga en la Audiencia y que mantiene en prisión a Villar, a su hijo, Gorka, y al vicepresidente económico de la Federación, Juan Padrón.

Como tesorero de la RFEF durante 28 años, Larrea cuestionó la entrega de 300.000 euros al presidente de la Federación Cántabra (FCAF), José Ángel Peláez, para un campo de fútbol antes de las elecciones. En declaraciones a los medios de comunicación que le esperaban a la puerta del juzgado, el actual presidente de la Federación ha negado tajantemente que haya habido un “saqueo” e insistió en que Villar no debe dimitir si se considera inocente.

Reconoció que “no es agradable” enfrentarse a un interrogatorio pero asumió que como tesorero “he sido el pagador de facturas a muchas federaciones, yo entendía que me tenían que llamar. Tenía que responder a varias cuestiones y me parecía lógico que me llamaran".

También ha respondido sobre la rescisión del contrato con la empresa Santa Mónica Sports, que según la investigación podría haber causado un perjuicio a la RFEF de 51,7 millones de euros a lo que respondió que “en toda empresa puede haber un cliente con riesgo de que pueda entrar en concurso y tomar unas decisiones de rescindir, hemos dado las respuestas oportunas".

También ha respondido sobre la indemnización por despido de 300.000 euros a la secretaria general de la RFEF, Esther Gascón, afirmando que no se llegó a pagar, aunque “era un estudio con un abogado laboralista, que estaba viendo un futuro de unas posibles rescisiones de contrato. Pero no hay nada más, un borrador de un posible acuerdo que no se hizo".



