AZNAR PIDE LANZAR REFORMAS “AMBICIOSAS” PORQUE NO BASTA CON NO DAR “MARCHA ATRÁS”

-Después de que Rajoy dijese ayer que su mayor preocupación es mantener las reformas ya hechas. El exjefe del Ejecutivo y presidente de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), José María Aznar, alertó este miércoles de que “no solamente hay que procurar mantener las reformas que se han hecho para no dar marcha atrás”, sino que España necesita impulsar una agenda de reformas “ambiciosa” como “única vía” para consolidar un crecimiento económico “sano”.

Aznar se pronunció en estos términos en su discurso en la presentación del Índice de Libertad Económica 2017 elaborado por The Heritage Foundation, 24 horas después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asegurase ayer que su máxima preocupación es que se produzca un “retroceso” en sus reformas.

Tras estas consideraciones, Aznar hizo hoy especial hincapié en que “es muy importante” seguir apostando por una agenda de reformista “ambiciosa” y “no solamente procurar mantener las que se han hecho para que no haya marcha atrás”.

Recomendó, por tanto, aprovechar este momento para “lanzar reformas ambiciosas a futuro como única vía para consolidar un crecimiento económico sano, equilibrado y capaz de generar empleo de calidad”.

Rajoy defendió ayer en un foro ante empresarios españoles que su intención es profundizar en las reformas, aunque confesó que su “mayor preocupación” en este momento “no es hacer reformas, que lo es, es que se mantengan las reformas que se han hecho”. Se quejó de quienes plantean “dar marcha atrás”, porque transmitiría un mensaje “pésimo”.

Además, el expresidente del Gobierno alertó de que como sociedad cometeríamos un “gran error” si pensamos que los resultados cíclicos de la economía están garantizados “por la inercia” de la historia. “La libertad económica está siempre expuesta al riesgo de la involución”, apostilló.

Avisó de que los países con más libertad económica registran mayores niveles de renta per cápita y subrayó que los ejes “indispensables” para el desarrollo son la economía abierta, el Estado de Derecho, el sistema educativo, un Estado fuerte y la libertad para comerciar internacionalmente.

También habló de pasada sobre la corrupción, al afirmar que su consagración como “método de asignación” proviene de “la combinación de poder económico y poder político en las mismas manos”.

Por esta razón, recomendó no difuminar la relación que existe entre economía de mercado, democracia representativa y Estado de Derecho, alegando que esto constituye el “paradigma occidental que ha generado más que ningún otro sistema libertad y prosperidad”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso