RIVERA LAMENTA EL "ESPECTÁCULO" DEL DEBATE SOBRE LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, lamentó este jueves el "espectáculo" en el que se ha convertido el debate en el Congreso de los Diputados sobre la prisión permanente revisable, marcado por los reproches y las acusaciones cruzadas entre portavoces.



Después de ese debate, Rivera explicó a los medios de comunicación que había saludado a los familiares de víctimas presentes en la tribuna, que son "un ejemplo a seguir" por su serenidad y su petición "de justicia y no de venganza".

Se mostró convencido de que nadie puede juzgar a las personas a las que se les arrebata un hijo y defendió la enmienda presentada por su grupo a la iniciativa del PNV que pide derogar la prisión permanente revisable en un intento de buscar el consenso con una posición a la que "creíamos que el PSOE se podía sumar", ya que está pendiente de sentencia su recurso al Tribunal Constitucional

Rivera cree que estuvo "absolutamente fuera de lugar" comparar a las víctimas del terrorismo con el asesinato del pequeño Gabriel Cruz, como hizo en su intervención el portavoz del PSOE, Juan Carlos Campo, que en su opinión no utilizó un "tono adecuado". Considera que los socialistas han perdido "una oportunidad de debatir con tranquilidad" sobre el sistema penal y el resultado ha sido "un espectáculo que no está a la altura" de lo que el asunto merece.



