'Kubati' dice que los pasos de Francia sobre presos de ETA los conoce España y "tarde o temprano" también los dará

Los exreclusos de ETA Antton López Ruiz, 'Kubati', y Ohiana Garmendia, integrantes de la Comisión de Presos de Sortu, han afirmado que los pasos que está dando Francia para acercar a los presos "no son sin conocimiento del Estado español", y creen que, "tarde o temprano, se dará algo así también aquí", aunque no sea de forma mimética. En cuanto a la posible disolución de la banda, han apuntado que "cambiará el panorama político en su totalidad" y no podrá mantenerse la actual política penitenciaria.