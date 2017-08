JxSí dice que la semana que viene es "ideal" para aprobar la ley del referéndum

En una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, Rovira ha reforzado así la posibilidad de que JxSí y la CUP alteren el orden del día del pleno previsto para el próximo jueves y viernes, y soliciten incluir la votación sin previo aviso de la ley del referéndum --posiblemente, también la de transitoriedad jurídica--.

Podrían hacerlo invocando el artículo 81.3 del reglamento del Parlamento catalán, que permite incluir nuevas iniciativas en el orden del día con el pleno ya en marcha si lo piden dos grupos y lo apoya la mayoría --de la que disponen JxSí y la CUP con sus 72 diputados--.

Rovira ha dicho que "la semana que viene se apunta como una semana ideal" para aprobar la ley del referéndum: no ha descartado que también se haga con la ley de transitoriedad jurídica, que en todo caso se aprobará antes del 1-O.

Precisamente sobre el referéndum, ha dicho que está "todo preparado: hay urnas, censo y colegios electorales. Solo falta el decreto de convocatoria para explicar el cómo".

Ante el aviso del Gobierno central de que ya lo tiene todo preparado para recurrir las leyes de 'desconexión' en caso de que se aprueben y el decreto de convocatoria, Rovira ha afirmado que nada podrá frenar el proceso, ni siquiera una anulación por parte del Tribunal Constitucional (TC).

"En el ejercicio del derecho democrático por parte del Parlament, el TC no es hábil, no es competente", ha sentenciado, y ha asegurado que el Gobierno central está demostrando que el TC es su brazo judicial y que no hay separación de poderes.

MOSSOS D'ESQUADRA

Sobre la labor de los Mossos en los atentados yihadistas, ha dicho que "quien pretenda ensuciar su imagen lo tiene muy difícil" porque sus operativos funcionaron muy bien y los ciudadanos están muy agradecidos con su trabajo, ha dicho.

Ha puesto "en duda" la información que apunta que la CIA informó antes de verano a los Mossos de un posible atentado en La Rambla, y se ha remitido a las explicaciones del consejero de Interior, Joaquim Forn, y del mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero.