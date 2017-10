La reunión se ha hecho después de la declaración institucional del presidente Carles Puigdemont, en que ha dicho que no convoca elecciones autonómicas porque el Gobierno central no le ha dado garantías de no aplicar el artículo.

La convocatoria electoral hubiera provocado la disolución del Parlament y que el pleno no se celebrase, pero la decisión de Puigdemont ha generado que sí se haga y que se discutan propuestas de resolución de respuesta al 155.