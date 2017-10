JxSí propondrá el miércoles un pleno específico para debatir los efectos del referéndum

Junts pel Sí (JxSí) ha anunciado hoy que el miércoles propondrá, conjuntamente con la CUP, un pleno específico que podría celebrarse a finales de esta semana o principios de la siguiente para debatir los efectos del "referéndum vinculante", celebrado ayer pese a la suspensión del Constitucional.

JxSí ya ha planteado sus intenciones esta tarde en una reunión de la Junta de Portavoces del Parlament, y ha asegurado que celebrar el pleno a finales de semana o principios de la siguiente es compatible con los plazos que contempla la ley de referéndum aprobada por la cámara y posteriormente suspendida por el Tribunal Constitucional.

Según ha indicado en una rueda de prensa el presidente del grupo de JxSí, Lluís Maria Corominas, el miércoles se celebrará una nueva reunión de la Junta de Portavoces, y será en esta reunión que se concretará cuándo se celebrará el pleno específico.

Este pleno se convocará formalmente para "debatir" las consecuencias que se derivan del referéndum del 1-O y, entre ellas, figurará con toda seguridad, la posibilidad de aprobar una declaración unilateral de independencia, prevista en las dos leyes de "desconexión" aprobadas por el Parlament y suspendidas por el Tribunal Constitucional, y que inicialmente daban un plazo de 48 horas.

En la Ley del Referéndum, en concreto, se estipula que "el Parlament dentro de los dos días siguientes a la proclamación de los resultados celebrará una sesión ordinaria para efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña, sus efectos y acordar el inicio del proceso constituyente".

La proclamación de los resultados del referéndum, sin embargo, aún no ha tenido lugar, y Corominas ha dicho que no puede decir cuándo la administración electoral la hará.

Según el presidente del grupo de JxSí, la propuesta de "pleno específico", que no es "extraordinario" porque se celebrará dentro del período normal de sesiones, ha matizado, será comunicada con tiempo suficiente a todos los grupos para que dispongan de tiempo suficiente como para plantear sus propuestas.

En cualquier caso, el pleno ordinario previsto para el miércoles y jueves de esta semana ha quedado pospuesto, y cabe la posibilidad, según fuentes parlamentarias, de que se acabe celebrando en los siguientes días, viernes y sábado, o incluso sábado y domingo.

Corominas ha repetido el mismo mensaje ya dado en las últimas horas por el Govern, el PDeCAT y ERC, según el cual "el pueblo catalán se ha ganado su derecho a tener un Estado independiente en forma de república", y ha subrayado: "No fallaremos a toda la gente que ayer de forma pacífica votaron y a los que querían hacerlo y no pudieron por la violencia del Estado español".

Ha pedido, además, en nombre de JxSí, el "amparo" de la UE y le ha reclamado que "no mire hacia el otro lado, porque hay una vulneración de derechos sistemática por parte del Estado español".

A la espera de fijar la fecha del pleno, JxSí se ha posicionado hoy en favor del paro general convocado para mañana, y Corominas ha indicado que su grupo "la apoya" y que también "la secundará".

JxSí y la CUP han propuesto aprobar una declaración institucional del Parlament "condena por los actos de violencia" ocurridos ayer, pero el texto aún se está consensuando entre los grupos.

"Condenamos la brutalidad del Estado y no desfalleceremos hasta ver sentados en algún tribunal a los responsables políticos, judiciales y policiales", ha dicho Corominas.

Según este mismo dirigente de JxSí, su formación ya había advertido de que "enviar 10.000 policías a Cataluña no ayudaba a resolver un conflicto político y, tal y como se ha visto, quien ha puesto la violencia ha sido sin ninguna duda el Estado español".

JxSí estudia pedir una comisión de investigación sobre este asunto, y Corominas se ha preguntado "¿dónde está ahora la fiscalía?, ¿por qué no investiga todas las agresiones producidas ayer?, ¿por qué no actúa de oficio y no abre una investigación?, ¿qué les tiene que decir a los centenares de heridos?".