JxSí volvería a ganar las elecciones pero peligraría la mayoría independentista, según el CEO

JxSí volvería a ganar las elecciones al Parlament de Cataluña con 59-61 diputados si se celebrasen ahora y la CUP lograría 6-8, por lo que peligraría la mayoría absoluta independentista que ambos conforman actualmente en el Parlament de Cataluña.

Así lo recoge el sondeo del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat que ha presentado este jueves su director, Jordi Argelaguet, y que arroja que C's lograría 22-24 escaños, SíQueEsPot 14-15, el PSC 17-18 y el PP 11-12.

La mayoría absoluta en el Parlament está fijada en los 68 diputados, por lo que JxSí y la CUP perderían la mayoría absoluta si se situaran en la franja baja de la estimación --59 y 6 diputados respectivamente--, mientras que la mantendrían si se situaran en la franja alta de la estimación --61 y 8--.

Pese a que JxSí ganaría de nuevo las elecciones catalanas, perdería entre uno y tres escaños respecto a los 62 que tiene actualmente, y los 'cupaires' tendrían entre dos y cuatro menos de sus diez diputados actuales.

El barómetro también recoge que C's repetiría como principal partido de la oposición, con 22-24 escaños --entre uno y tres menos que sus 25 actuales--; le seguiría el PSC, que subiría de 16 hasta los 17-18 diputados; SíQueEsPot pasaría de tener 11 a 14-15 escaños, y el PP se mantendría en la horquilla de los 11-12 diputados.

En relación a la intención directa de voto, JxSí logra un 27,2%, el más alto comparado con el 9,6% de SíQueEsPot; el 9,3% del PSC; el 6% de C's, el 3,5% de la CUP y el 2,2% del PP, pero el mayor porcentaje se lo lleva la suma de los indecisos (21,1%) y los que no responden (7%), una cifra que ha aumentado significativamente respecto al último barómetro (12,5% y 3,1% respectivamente) y que Argelaguet ha atribuido al contexto político y por ser encuesta telefónica.

FIDELIDAD DE VOTO

El barómetro recoge también que JxSí son los que gozan de una mayor fidelidad de voto, tres de cada cuatro los volverían a votar, y que un 13,6% de los votantes que el 27S optaron por la CUP ahora votarían la coalición independentista.

Sin embargo, Argelaguet ha constatado del peso de los que responden que no saben o no contestan en este apartado, y que ha interpretado que están en "el 'wait and see', a la espera de ver cómo se desarrollan algunas de las cuestiones que están en marcha".

En unas elecciones generales, ERC se impondría y pasaría a tener 12-14, dejando a EnComúPodem en segundo lugar, que obtendría entre 10-11 escaños, y perdería así entre uno y dos.

Los que también bajarían en representación son el PDeCAT, que pasarían de tener nueve diputados a una horquilla fijada entre cinco y ocho, mientras que el PSC se mantendría en siete escaños, el PP podría repetir sus seis o bajar hasta cuatro, y C's obtendría entre tres y cinco.

SIMPATÍA POR ALGÚN PARTIDO

Todos las formaciones sufren un retroceso considerable al preguntarse qué partido les merece más simpatía, hasta el punto que la respuesta de 'ninguno' es la que se sitúa en primer lugar, que crece del 20.9 al 26,1%, y también lo hace los que optan por no contestar, de un 2,5 al 10%.

Pese a todo, un 24% de los encuestados sitúan a JxSí en primer lugar, seguido de SíQueEsPot con un 11,8% --6,5 puntos menos que el último estudio-- , y del PSC, C's, CUP y PP.