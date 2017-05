JxSí dice que la ley de 'desconexión' no está cerrada y la prioridad es pactar el referéndum

El grupo de JxSí en el Parlament ha asegurado este lunes que el texto de la ley catalana de transitoriedad jurídica para activar la 'desconexión' no está cerrado, y ha defendido que su prioridad es pactar un referéndum.



Lo ha dicho en un comunicado después de que 'El País' publique este mismo lunes un borrador de la ley según el cual habría declaración de independencia si no hubiera referéndum.

El grupo que forma el Govern y que integran el PDeCAT y ERC insiste en que el acuerdo es su prioridad pero avisa: "Si el Estado impide a los ciudadanos de Catalunya el derecho a votar en un referéndum, no nos quedará más remedio que dotarnos de los mecanismos legales que nos permitan celebrarlo".

JxSí defiende que estos mecanismos legales son precisamente una nueva legalidad catalana que se recogerá en una ley de transitoriedad jurídica, que se nutrirá de la aportación de expertos.

"Muchos juristas llevan mucho tiempo estudiando todas las posibilidades legales para hacer un referéndum efectivo y con las máximas garantías", que son precisamente los objetivos del Govern.

El grupo apunta que "se han trabajado muchos documentos y borradores" pero que el publicado este lunes no tiene nada que ver con las versiones actuales de la ley de transitoriedad con las que se trabaja.

Por ahora, "la única vía que tiene encima de la mesa JxSí es hacer el referéndum, y la prioridad total, como se ha explicado infinitas veces, es pactarlo" con el Gobierno central.

Esta voluntad de pacto se verá ejemplificada una vez más en la conferencia que este lunes ofrecerá en la Caja de Música de Madrid el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, junto al vicepresidente, Oriol Junqueras, y el conseller Raül Romeva.





Texto cambiante

En un apunte en Twitter, el presidente de JxSí en el Parlament, Jordi Turull, ha explicado este lunes que el documento que ha salido a la luz sobre esta ley es un "borrador desfasado" que no se corresponde con la realidad.

"Cuando se haga pública lo comprobaréis rápido", y ha defendido que el contenido de la norma que los soberanistas ven clave para la desconexión entre Cataluña y el resto de España aún no es público.

Fuentes de JxSí consultadas por Europa Press han explicado que el texto de la ley no está cerrado y que es "cambiante" y lo seguirá siendo según la dirección que tome el proceso soberanista.

JxSí y la CUP hicieron público un acuerdo sobre la ley en diciembre de 2016, cuando explicaron los títulos que tenía la norma pero no revelaron su contenido; en especial -alegaron-, porque el capítulo relativo al referéndum sobre el futuro político de Cataluña no estaba cerrado.

Además, los soberanistas recuerdan que no han registrado aún la ley en el Parlament, por lo que afirman que, si no hay registro, no hay norma sobre la transitoriedad jurídica y todo son borradores.