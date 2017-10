JxSí afirma que independencia es única forma de frenar "aberración" del 155

La portavoz de Junts pel Sí (JxSí), Marta Rovira, ha afirmado hoy que la creación de la nueva república catalana "es la única forma" de frenar la "aberración democrática" que implica "intervenir la autonomía de Cataluña" mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Marta Rovira ha intervenido en defensa de las propuestas de resolución que JxSí y la CUP han presentado en el pleno del Parlament convocado para abordar las consecuencias de la aplicación del artículo 151 de la Constitución.

La diputada de JxSí ha recordado que en el pasado el catalanismo político buscó acuerdos y procesos dialogados que condujeron, por ejemplo, a la aprobación del Estatuto de Autonomía, pero que posteriormente fueron "burlados" desde el Estado o "dilapidados" mediante sentencias judiciales.

"Hemos llegado a la situación actual en que nos piden un diálogo viciado y que implica sometimiento, y esto lo hacen cuando aquí hay una mayoría social y política en favor de la independencia, y nos piden que renunciemos a ella", ha lamentado.

Marta Rovira ha indicado que, al contrario de lo que sucede con el "unionismo", que trata de "imponer la unidad de España", el independentismo "nunca ha querido imponer la independencia a nadie", lo que le ha llevado "a someterse siempre a procesos democráticos en las urnas", como fueron las elecciones del 27S "y el referéndum del 1 de octubre".

Según la portavoz de JxSí, el actual "bloqueo político" que comporta situaciones como que las leyes aprobadas por el Parlament "sean sistemáticamente suspendidas por el Estado", se ve sustituido por algo peor "que es una intervención directa de este Parlament y de las otras instituciones catalanas" lo que "es una aberración democrática".

"Estamos aquí para cumplir con el mandato del 1 de octubre, y también para proteger los derechos básicos de una democracia", ha explicado.

"Vienen tiempos difíciles -ha apuntado Rovira-, pero no hay alternativa, la incapacidad del Estado para adaptarse a los tiempos que vivimos hará que no sea fácil y nos hará falta toda la cultura pacífica y democrática, así como asumir las responsabilidades que comporta emprender el camino".

El diputado no adscrito Germà Gordó ha anunciado su voto negativo a la propuesta de declaración de independencia "dadas las deficiencias del proceso iniciado con el referéndum", pero ha matizado que este no "no se trata de un punto y aparte, sino de un punto y seguido".