JxSí dice que irán a la UE si el Gobierno no acepta la victoria del 'sí'

En declaraciones a los medios, ha explicado que si gana el 'sí' en el referéndum el Govern "llamará a la puerta del Gobierno" para iniciar la negociación sobre los activos y pasivos del Estado en Catalunya, aunque ha reconocido que el Ejecutivo central puede rechazar el diálogo.

Sanglas ha sostenido que la UE favorecerá el diálogo para iniciar el proceso de negociación de la independencia y ha defendido la "separación amistosa" y negociada como el mejor instrumento para ambas partes.

Ha expresado su convicción de que "el Govern es un claro interlocutor" en Europa y ha destacado que las delegaciones internacionales de la Generalitat han mantenido contactos con diferentes gobiernos europeos que cree que servirán para facilitar la negociación de la independencia.

Además, ha asegurado que no se plantean otro escenario que no sea la celebración del 1-O: "No nos entra en la cabeza que el Gobierno no deje votar a los catalanes. No hay posibilidad de que no haya urnas el 1-O".

AYUNTAMIENTOS

El también secretario de política municipal de ERC ha afirmado que los alcaldes de su partido garantizarán la celebración del referéndum pese a "las amenazas del Gobierno" y ha acusado al Estado de saltarse procedimientos legales en el cierre de páginas web y entradas en domicilios.

El concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Alfred Bosch, ha reivindicado que Barcelona "será un santuario de libertades" y que está todo previsto para celebrar el 1-O en la ciudad.

La alcaldesa de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), Maite Aymerich, ha criticado "el discurso del miedo" del Estado, ya que asegura que está provocando que algunos trabajadores municipales tengan miedo de hacer su trabajo porque creen que cualquier acción puede vincularse con el referéndum.

ENCUENTRO RAJOY Y TRUMP

Ante el encuentro previsto este martes entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el de los Estados Unidos, Donald Trump, Bosch ha defendido que si hablan del 1-O es porque Rajoy "lo considera vinculante y hace los más grandes esfuerzos" para impedirlo.

"Este referéndum es tan fuerte que Rajoy se ve obligado a llevarlo a Washington", ha sentenciado.