JxSí y CUP piden votar hoy la ley de referéndum con dos horas para enmiendas

Junts pel Sí (JxSí) y la CUP han pedido una alteración del orden del día del pleno del Parlament para que se debata y vote hoy la ley del referéndum, con sólo dos horas de margen para que los grupos presenten enmiendas, solicitud que han realizado esgrimiendo el artículo 81.3 del reglamento de la Cámara.

Así lo han expresado al inicio del pleno la portavoz de JxSí, Marta Rovira, y la diputada de la CUP Anna Gabriel, quienes han recordado que el Estado está obligado a "respetar y promover" el derecho de autodeterminación de Cataluña en base a los tratados internacionales, como la Carta de Naciones Unidas.

Rovira ha sido la primera en pedir la palabra justo cuando iba a arrancar el pleno, momento en que ha invocado el artículo 81.3 para debatir y votar la ley. "Esta Cámara ha de ser consciente de que la propuesta que pedimos que se incorpore no es una ley más".

Ha defendido el derecho a decidir y de autodeterminación de Cataluña, que "es inherente, no prescribe, nadie puede revocar y al que no podemos renunciar. Cataluña no ha renunciado nunca a ello".

La portavoz de JxSí ha asegurado que el Estado "está obligado a respetar y promover internacionalmente el ejercicio del derecho de autodeterminación de acuerdo a la Carta de Naciones Unidas y porque se comprometió a ello explícitamente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Económicos".

Por ello, ha solicitado que se ponga a votación la ley, justo antes de la sesión de control, y se "garantice su substanciación hasta el final", pasando directamente al trámite de debate y votación final de la ley, sin tener que abordar el debate a la totalidad de la ley o la posibilidad de pedir dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias, que ha recordado que "no es vinculante" y ha admitido que hubiera sido ignorado en cualquier caso.

Pero, para "respetar el derecho de participación de los grupos", Rovira sí ha pedido que se abra un periodo de enmiendas de dos horas; y ha recordado a los grupos que tienen la posibilidad de acudir a las vías internacionales o a los tribunales de justicia ordinarios si así lo consideran.

Tras la intervención de Rovira, ha tomado la palabra la portavoz parlamentaria de la CUP Anna Gabriel, que se ha sumado a la petición de ampliar el orden del día para incluir el debate y votación de la ley del referéndum.

Gabriel ha alegado que el soberanismo no ha encontrado "ninguna voluntad de diálogo" en el Estado para acordar el marco legal del referéndum y sólo ha obtenido como respuesta "amenazas y prohibiciones".

Según Gabriel, la aprobación de una ley para hacer posible el referéndum del 1 de octubre ya es "una cuestión no sólo de contestar la demofobia del Estado español sino, sobre todo, un acto de dignidad colectiva".