JxCat se reúne con los presos e insiste en que el juicio es "una causa sin fundamentos"

Varios diputados de JxCat se han reunido este lunes con el presidente del grupo parlamentario, Jordi Sànchez, y los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn, en la cárcel de Lledoners (Barcelona) para abordar cómo afrontarán el juicio sobre el proceso independentista.

En declaraciones a los medios tras el encuentro, el portavoz de JxCat, Albert Batet, ha insistido en que este juicio se basa en una "causa sin fundamentos", por lo que defiende que la única sentencia posible es la absolución.

Aparte de Batet, a la reunión han acudido Toni Morral; Imma Gallardo; Ferran Roquer; Salwa El Gharbi; Anna Erra; Teresa Pallarès; Francesc de Dalmases; Narcís Clara; Montse Macià; Laura Borràs; Aurora Madaula; Xavier Quinquillà, y Josep Maria Forné.

Ha explicado que en la reunión han hablado sobre cómo JxCat debe tratar el juicio en el Parlament y ha anunciado que defenderán la absolución de todos los encausados en iniciativas que presentarán en la Cámara catalana durante el juicio.

También ha afirmado que los presos soberanistas irán al juicio en el Tribunal Supremo "como héroes a defender la dignidad que ha representado el 1-O y el pueblo de Catalunya durante todos estos meses".

Y acudirán "con la conciencia tranquila de que ellos no han hecho ningún delito y que la única sentencia posible es la absolución", ha añadido.

Batet ha asegurado que la defensa judicial de los presos se hará desde un "punto de vista político de que es un juicio que no tiene causa" y en defensa de la democracia, de la libertad y de que poner urnas no es un delito.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Además, ha exigido que los exconsellers en prisión puedan comparecer la semana que viene en la comisión de investigación del 155 en el Parlament, "ya sea de forma presencial, que sería lo lógico y normal, o de forma telemática".

La Cámara ha citado para el 22 de enero a los exconsellers encarcelados, y el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha remitido un escrito al Supremo informando de la citación, pero el Alto Tribunal --que tiene la potestad de darles el permiso o no-- no se ha pronunciado ni tiene límite para hacerlo, por lo que aún no está claro que vayan a comparecer.

Batet ha sostenido que los exconsellers deben comparecer para explicar los efectos y las consecuencias que tuvo la aplicación del 155, que ha calificado como "el golpe de Estado que hubo en Catalunya".

PRESUPUESTOS DEL ESTADO

Al ser preguntado por la opinión de JxCat sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE), se ha remitido a la posición que expresaron la semana pasada el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el expresidente Carles Puigdemont, que reiteraron su rechazo a las cuentas y dejaron en manos de los diputados de ERC y PDeCAT en el Congreso decidir si apoyan o no su tramitación.

"Como grupo parlamentario apoyamos la posición del presidente Torra y el presidente Puigdemont, como no puede ser de otra manera", ha zanjado Batet.