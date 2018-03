JxCat ha puesto "sobre la mesa" el nombre de Turull como candidato, según una exconsejera

"Ayer JxCat puso sobre la mesa el nombre de Jordi Turull para ser investido, lo que creo que es buena noticia", ha explicado en declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press.

Se da la circunstancia de que, por el momento, el candidato a la Presidencia es Jordi Sànchez (JxCat), pero no ha podido ser investido al no haber podido ir al pleno por estar en la cárcel y al no permitirle el juez salir de prisión.

Así, antes de ser nombrado candidato, Sànchez debería renunciar y el presidente del Parlament, Roger Torrent, debería abrir una nueva ronda de consultas con los partidos --la tercera-- para nombrar a Turull nuevo candidato.

"Creo que la trayectoria de Jordi Turull lo avala por su convicción y valía personal", ha explicado Serret, que ha asegurado que la negociación está muy avanzada.