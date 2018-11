JxCat ve lejos un acuerdo e insiste: "El núcleo del conflicto es la autodeterminación"

Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior a la reunión que han mantenido en el Palau de la Generalitat el presidente, Quim Torra, con representantes de PSC-Units, comuns, JxCat y ERC como 'espacio de diálogo' para buscar acuerdos sobre los grandes retos de futuro de Cataluña.

Ha reprochado que el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, no asegurara que el Gobierno no volvería a aplicar el artículo 155 de la Constitución, ha exigido que el diálogo con el Ejecutivo "sea efectivo y no retórico", y ha pedido reflexionar sobre la posición de libertad en la que se encuentra cada uno de los actores.

"Para que el presidente de nuestro grupo parlamentario asista al próximo encuentro, o nos reunimos en la cárcel de Lledoners o se levanta la prisión preventiva", ha ironizado sobre la situación de reclusión de Jordi Sànchez (JxCat).

Se ha referido los ausentes, concretamente a Cs y PP --también ha faltado la CUP-- lamentando irónicamente que "el PSC no haya traído a sus socios del tripartito y el 155", y ha aclarado que su propuesta se basa en hacer a Carles Puigdemont presidente, en la libertad de los presos, en el fin de la represión que consideran que ejerce el Estado en Cataluña y en el ejercicio del derecho a la autodeterminación, porque afirma que ese es el mandato emanado de las elecciones.