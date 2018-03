JxCat mantiene que Jordi Sànchez es su candidato a la investidura tras reunirse con la CUP

JxCat se ha reunido este viernes con la CUP en el Parlament para tratar de desencallar la legislatura y ha seguido defendiendo la candidatura de Jordi Sànchez, a pesar de que los 'cupaires' ya han dicho que no piensan apoyarle por ahora.

"Nuestro candidato continúa siendo Jordi Sànchez, como no podría ser de otra manera", ha defendido en declaraciones a los medios la diputada de JxCat Laura Borràs tras el encuentro.

Sànchez debía ser investido en un pleno el lunes 12 de marzo pero se pospuso después de que el Tribunal Supremo rechazara darle permiso para asistir al hemiciclo.

El candidato declarará el martes ante el Tribunal Supremo para valorar si se les deja en libertad y, según Borràs, "irá en condición de candidato" a presidir la Generalitat.

Además de las dificultades para investirle debido a su encarcelamiento, Sànchez no tiene de momento los apoyos necesarios para ser presidente ya que la CUP no prevé votar a su favor sino abstenerse.

"SEGUIR TRABAJANDO"

Borràs ha explicado que JxCat tiene la "obligación de seguir trabajando para hacer posible un Govern y garantizar la república", y que por eso hay reuniones bilaterales con la CUP como la de este viernes.

Sobre las negociaciones, ha dicho que "progresan en el sentido de que hay la obligación de generar todos los encuentros posibles que permitan la efectividad de crear un Govern para hacer república" y en esto se trabajará hasta el último momento.

Preguntada por si JxCat acabará proponiendo un nombre alternativo, ha respondido que "no es que Sànchez no pueda ser presidente, sino que, si acaso, no le dejarán ser presidente".