JxCat advierte a Arrimadas de que no se pueden querellar contra Torra "preventivamente"

El diputado de JxCat en el Parlamento catalán Lluís Guinó ha advertido este miércoles a la líder de la oposición en Cataluña, Inés Arrimadas, de que no puede presentar una querella contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, "preventivamente".

Durante su intervención en el debate monográfico sobre los plenos del 6 y 7 de septiembre de 2017, se ha referido al anuncio de Arrimadas sobre que presentará una querella contra Torra por "justificar" los actos de los CDR previstos para el viernes con motivo de la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona.

"No se pueden presentar querellas por hechos futuribles. El Código Penal no se puede interpretar. Presentar querellas por hechos futuros es aplicar el derecho penal al enemigo o derecho penal preventivo", ha alertado, y ha afirmado que el conflicto político no se resolverá con querellas.

Ha hecho un repaso a los hechos del 6 y 7 de septiembre de 2107 y ha criticado que "algunos hicieron dejadez de funciones y trasladaron su responsabilidad política a los jueces" antes de rechazar la judicialización de la política y la politización de la justicia.

Guinó, que fue vicepresidente primero del Parlamento catalán, ha pedido a todos los grupos, incluido el suyo, hacer una "revisión crítica" de los hechos, ha reconocido que no se permitió a los grupos acudir al Consell de Garanties Estatutàries, pero ha cuestionado que eso sea motivo para que haya miembros de aquella Mesa y otros diputados en prisión por un delito de rebelión.