Juventudes Socialistas insiste en un referéndum sobre la república, que es el "modelo máximo de igualdad"

En una entrevista para RNE recogida por Europa Press, Anguita ha defendido este postura de su partido después de que en el último congreso del PSOE, donde Pedro Sánchez fue elegido secretario general del partido, fuese rechazada una moción presentada por las JSE para que el PSOE adoptase la defensa de un referéndum sobre el modelo de Estado.

El secretario general de las JSE, que se ha definido como "republicano y después socialista", ha afirmado que no comparte que "por nacimiento nadie tenga una carga de responsabilidad" y que "no hay mejor derecho que elegir el modelo de Estado".

VER CÓMO SE AVANZA EN PLURINACIONALIDAD

Del mismo modo, ha afirmado que las JSE están "a la vanguardia" del PSOE, y ha dicho que su organización tiene una apuesta "clara" por una España federal. Para Anguita se debe "reconocer" la realidad de que "la riqueza cultural no es un problema, si no una virtud", la cual hay que proteger.

Sin embargo, aunque ha afirmado que "entiende" la tesis de una España 'plurinacional' --idea que ahora defiende el partido--, no ha expresado su apoyo de forma explícita: "Yo no he dicho que apoye la tesis plurinacional, yo he dicho que la entiendo". "El partido ha tomado esa decisión y habrá que ver cómo se avanza", ha sentenciado.

EL CHICLE CATALÁN

También ha hablado acerca del desafío independentista en Cataluña, al que ha calificado de "chicle" que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, están estirando pero sin romperlo porque "saben que cuanto más estén alejados mejor les va electoralmente".

Asimismo, Anguita ha pedido que se "empiece a dialogar" y ha reclamado a Rajoy que se siente con todas las organizaciones políticas para buscar un "encaje territorial para que no haya una confrontación entre territorios".

Las tasas universitarias en Cataluña "van a ser las mismas" pase lo que pase el 1 de Octubre, al igual que los "recortes", ha declarado. "Que nadie se arrope en una bandera soberanista", ha sentenciado.