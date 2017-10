Juventudes PDeCAT envían a Iceta música de Queen para que siga bailando mientras se independiza Cataluña

"No queremos que se quede sin arroz ni música para seguir cocinando paellas e ignorando al pueblo catalán durante la construcción de un nuevo Estado", destacan en un comunicado: Iceta suele bailar con la canción 'Don't stop me now' de Queen en sus mítines, y a principios de agosto bromeó con que haría una paella si el 1 de octubre hacía buen tiempo.

Las juventudes del PDeCAT añaden que Iceta podrá tener "la despensa con provisiones" para asistir a las movilizaciones del 'Paro de país' que se ha convocado este martes en Cataluña.