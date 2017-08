Justicia denuncia a un usuario que accedió "irregularmente" a un servidor de intercambio de información del Ministerio

El Ministerio de Justicia ha denunciado a un usuario que el pasado viernes accedió sin estar identificado y de "forma irregular" a un servidor del departamento que dirige el ministro Rafael Catalá utilizado durante años para el intercambió de información con otras Administraciones Públicas.

Según han informado fuentes del Ministerio a Europa Press, se identificó que una persona entró a una dirección de uso interno no pública de Justicia y que el "ataque" se detectó a "tiempo real", por lo que se "cortó" su acceso y se retiró el contenido almacenado.

Han explicado esta persona descargó documentos de la plataforma Orfila, que es un sistema, cuya versión es de 2013, utilizada por el Instituto de Medicina Legal, al igual que accedió a ficheros estáticos de pruebas que no contenían datos reales.

Asimismo, también se hizo con manuales para profesionales sobre LexNet --que el pasado jueves sufrió un fallo de seguridad-- , que están colgados públicamente en el portal de la Administración de Justicia y de la propia plataforma.

IMPACTO NULO

"El impacto es nulo", aseguran desde el Ministerio de Justicia, ya que este usuario no identificado no descargó información "relevante porque era obsoleta y no confidencial".

Aún así, el Ministerio que dirige Rafael Catalá decidió este martes denunciar a esta persona a la Brigada Central de Seguridad Informática de la Policía Nacional por "actuar de forma ilícita" al entrar en un lugar no público destinado a un intercambio de información entre terceros, así como divulgar una información a la "que nunca debió acceder". Además, el usuario después se jactó en redes sociales de haber accedido en este servidor privado de Justicia.

Este 'ataque' al servidor de Justicia no tiene ninguna relación con el fallo de seguridad en el acceso a LexNet del pasado jueves, por el que los usuarios podían acceder a cualquier documento colgado en la misma. El error en la plataforma de notificaciones se subsanó el mismo día, mientras que el usuario denunciado entró a la dirección privada al día siguiente, según han aclarado las fuentes consultadas.

En este sentido, desvinculan la paralización de LexNet durante el pasado fin de semana del acceso no identificado denunciado, pues, según precisan, la suspensión de dicho sistema fue para su mantenimiento.