Justicia se pronuncia sobre el posible indulto a los presos del procés

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha asegurado este miércoles que los líderes independentistas encarcelados por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, en caso de ser condenados, también tienen derecho a ser indultados porque la vigente Ley de Indultos, que data de 1870, no hace excepciones.

Así ha respondido Delgado en el Pleno del Congreso a una interpelación del vicepresidente del Congreso y diputado de Ciudadanos, Nacho Prendes, quien le ha pedido que dejara claro si el Gobierno tenía previsto indultar a quienes protagonizaron "un golpe de Estado" hace un año. "¿Es el indulto a los golpistas el precio a pagar por el alquiler de La Moncloa?", ha planteado.

En su respuesta, la titular de Justicia ha destacado que la legislación actual establece que cualquier reo, por cualquier delito, puede ser indultado. "Es decir, la actual Ley de Indultos no establece excepciones, y ya están pidiendo al Gobierno que se comprometa a negar siquiera la posibilidad a los encausados, algo que por sí mismo sería contrario a la ley", ha subrayado.

Precisamente el Congreso tiene en tramitación una reforma de la Ley de Indultos que fue impulsada en 2017 por el PSOE para impedir la medida de gracia para los condenados por corrupción y violencia machista y con la que el PP ha propuesto ahora prohibir también el perdón para los penados por rebelión o sedición, precisamente los delitos que se imputan a los presos del proceso separatista.





Sánchez no se pronuncia

Durante su intervención, Prendes ha mostrado su preocupación por el episodio de "amnesia" que sufre el presidente Pedro Sánchez respecto al delito de rebelión y por que el Ejecutivo acabe indultando a los presos del procés, en caso de que acaben siendo condenados, dado que diversos dirigentes del Gobierno y del PSOE se han mostrado ya partidarios de concederles esta medida de gracia.

Prendes ha censurado el silencio que guarda Sánchez ante las reiteradas preguntas que el líder de Cs, Albert Rivera, le ha formulado en las últimas semanas. "¿Va su Gobierno a indultar los presos del procés?", le ha repetido a la ministra, a quien ha pedido que aclare a los españoles si las instituciones son o no "chantajeables".

Frente a esto, Delgado ha recordado que la ley actual establece que cualquier preso puede ser indultado al margen del delito por el que haya sido condenado para criticar que Ciudadanos no sólo exija al Gobierno que cometa una "ilegalidad", prohibiendo un hipotético perdón a los líderes independentistas encarcelados, sino que, además, pretenda privar de sus derechos "a los actualmente acusados".

"Ya les han condenado, se han adelantado a los jueces del Tribunal Supremo y les consideran culpables de un delito de rebelión por los hechos ocurridos en octubre de 2017 cuando todavía estas personas no han sido siquiera enjuiciadas", ha aseverado, antes de subrayar que este Gobierno, con la independencia de las opiniones que pueda tener, va a respetar la presunción de inocencia de todos los ciudadanos "y no se va a adelantar a los tribunales, que es a quienes compete juzgar y hacer ejecutar lo juzgado".

Y ha apuntado que en el caso de que fueran condenados, no se podría comenzar el procedimiento del indulto, si la sentencia no fuera firme, como tampoco se aplicaría para aquellos que no se encuentren en España, como es el caso del expresidente catalán Carles Puigdemont, que está procesado pero que no irá a juicio por estar "huido".





"La política ficción es poco recomendable"

"La política ficción es poco recomendable", ha soltado Delgado a Prendes, a quien ha afeado que su partido pretenda atribuir al Gobierno no sólo hechos que "ni siquiera han ocurrido", sino que, además, cometa "ilegalidades" adelantándose "a no se sabe qué" y todo para "rascar uno o dos votos más".

Además, ha comentado que las opiniones que han vertido algunos ministros sobre la situación de los presos independentistas sólo pretendían "rebajar el tono de una conversación inflamada por Cs y por el PP".

Tras escuchar a la ministra, Prendes ha admitido estar más que seguro de que el Gobierno está dispuesto a "traicionar" a los españoles "indultando a los golpistas" y, además, le ha recriminado que asegure que "todos" los condenados pueden ser indultados cuando precisamente el PSOE ha planteado una reforma de la Ley de Indultos --actualmente en trámite en el Congreso-- para excluir de esta medida de gracia a los condenados por corrupción o por violencia machista. "¿Desautoriza ustedes esa iniciativa?", ha preguntado.

La titular de Justicia ha querido dejar claro al parlamentario de la formación naranja que ella no está hablando de ninguna reforma legal sino de la legislación actual y que lo que defiende es el Estado de Derecho, los derechos y libertades de todos los ciudadanos "estén encausados, condenados o absueltos". "A los jueces hay que dejarles trabajar con tranquilidad, sin interferencias y respetando la función jurisdiccional", ha concluido.