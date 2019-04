28A- Junts pel Sí pide a la JEC que autorice a Jordi Sànchez a participar en ruedas de prensa electorales desde prisión

En concreto, solicita a la JEC que de la instrucciones correspondientes a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para permitir que Sànchez participe el día 18 de abril en un ciclo de ruedas de prensa organizado por la Agencia Efe y el día 21 en una rueda de prensa organizada por la Agència Catalana de Notìcies (ACN).

Ambos actos, programados para las 11.30 horas, tendrían lugar en festivo al ser el Jueves Santo y un domingo , por tanto sin jornada en el juicio del 'procés' en el Tribunal Supremo.

Esta petición, según el documento, se ha presentado a la vista de la decisión de la JEC de autorizar al cabeza de lista de ERC, Oriol Junqueras, para que pueda participar por vía telemática en la rueda de intervenciones con los cabeza de lista de las candidaturas que concurren a las elecciones generales que organiza la ACN.

En su resolución, que ha contado con un voto particular, la JEC ha acordado permitir a Junqueras a participar en este acto del día 19, que es festivo y no hay juicio por el 'procés' en el Tribunal Supremo, y que no exigiría un amplio despliegue técnico.

En el escrito remitido a la JEC, desde Junts pel Sí se defiende la participación de Sànchez en estos actos como garantía de transparencia, objetividad y en cumplimientos a los principios de igualdad y de pluralismo político que deben informar en todo momento el proceso electoral convocado y que la Junta Electoral tiene el deber de garantizar.