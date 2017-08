La Junta pide reprobar al cónsul en Washington si no rectifica su comentario en Facebook sobre Díaz y el andaluz

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha remitido una carta y ha mantenido este martes una conversación telefónica con Dastis para trasladarle la "queja" de la Junta por estos comentarios, exigir una "rectificación pública" de Sardá y que el Ministerio plantee su reprobación si no se produce dicha rectificación.

A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la última reunión del Consejo de Gobierno antes de las vacaciones, Jiménez Barrios ha defendido que "un responsable público, sea cual sea, tiene que comportarse con la debida cortesía y acorde a la representatividad que se le ha otorgado por el pueblo español", por lo que considera que la conducta de Sardá debe ser "reprobada".

Tras señalar que los comentarios del cónsul "vuelven a insistir siempre en el tópico y el desconocimiento de esta tierra" y reiteran en el error que han cometido "otros que no quiero recordar", el vicepresidente andaluz ha insistido en que el comportamiento de Sardá no debe pasar "desapercebido y debe ser reprobado por el propio ministro" porque el cónsul "no está a la altura del cargo público que ostenta".

Según Jiménez Barrios, Dastis le ha trasladado durante la conversación que "no conocía el asunto hasta el momento" y al conocerlo por los datos que le ha trasladado se ha mostrado "sorprendido" y ha querido dejar claro que "no comparte en absoluto ese proceder".

"El ministro me dijo que iba a comprobar la veracidad de lo que le contaba y espero que tome las medidas oportunas para que no vuelva a suceder, porque parece que este señor es un asiduo de estas cuestiones", apuntado Jiménez Barrios, que ha señalado que "esta no es manera de comportarse de un cargo público, ni de él ni de nadie".

MISIVA ENVIADA AL MINISTRO

Además de la conversación telefónica, Jiménez Barrios ha remitido este martes una carta al ministro, a la que ha tenido acceso Europa Press, y en la que le pide que exija las disculpas del cónsul de España en Washington y las medias oportunas sobre él "que considere oportunas".

Según agrega, en el comentario del cónsul se "insulta de forma soez" a la presidenta de la Junta "y se hace con ánimo de ridiculizar a los andaluces, con una imitación grosera del acento y la escritura andaluza".

"El comentario abunda en los tópicos más desagraciados sobre nuestra tierra y demuestra un desprecio hacia Andalucía y hacia su presidenta que descalifica de raíz a quien lo escribe", continúa Jiménez Barrios, que considera que "hay un agravante que no podemos pasar de lado".

Junto a ello, el número dos del Gobierno andaluz señala que quien suscribe el comentario "no solo es un ciudadano que ejerce su libertad de expresión haciendo una declaración desafortunada, se trata de un representante diplomático del Gobierno en una de las principales ciudades del mundo".

"La noticia que se hace eco del comentario insultante está teniendo una amplia repercusión en los medios de comunicación, causando un perjuicio a la imagen de la presidenta del Gobierno andaluz y al propio nombre de Andalucía", añade el vicepresidente en la citada misiva.