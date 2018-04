La Junta espera que Rajoy se comprometa con Susana Díaz a desbloquear la financiación "sin esperar un minuto más"

Así lo ha avanzado en vísperas de la reunión entre Mariano Rajoy y Susana Díaz, el portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, que ha recordado que la presidenta de la Junta acude a Moncloa con el "acuerdo de casi todos los partidos políticos del Parlamento andaluz y una representación extensísima de las organizaciones sociales y económicas y del tejido civil, que ha demostrado la capacidad de Andalucía de lograr grandes consensos en asuntos que afectan a todos".

En rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Blanco ha recordado que con la financiación autonómica "nos estamos jugando el dinero de los servicios públicos" y ha defendido que Rajoy tiene que escuchar "no sólo a la Junta, sino a la gran mayoría de los andaluces y mover ficha para dar una respuesta justa y sin esperar un minuto más". "Se acabó el tiempo de los retrasos y las excusas, el señor Rajoy tiene que dar esa respuesta y lo tiene que hacer ya", ha subrayado.

Preguntado por cuál sería el siguiente paso de la Junta en caso de que Rajoy no asuma ningún compromiso en su reunión con Susana Díaz, Blanco ha asegurado que preferiría "no tener que hablar de un 'plan B' cuando el 'plan A' es tan de sentido común" y ha destacado que la reforma de la financiación autonómica acumula ya un "retraso de más de cuatro años" y la promesa de Rajoy para desbloquearla "cumple cuatro meses".

"SI NO HAY RESPUESTA, ANDALUCÍA SEGUIRÁ INSISTIENDO"

"Si tampoco satisface esa demanda, Andalucía seguirá insistiendo en los cauces adecuados para la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que no debe tardar", ha insistido el portavoz, que ha subrayado que "Rajoy no puede esperar y tiene que decirle algo no sólo a Andalucía, sino al resto de comunidades autónomas". "¿Hay alguien en España que puede pensar que Rajoy puede seguir retrasando 'sine die' la resolución de un conflicto que nos afecta a todos?", se ha preguntado.

Junto a ello, Blanco ha indicado que los expertos en financiación autonómica defienden la necesidad de meter 16.000 millones de euros más al modelo, por lo que ha defendido que el Gobierno central no debe "ponerse de perfil" y debe abordar esta cuestión "con valentía y honestidad" aprovechando la "oportunidad" que supone el encuentro entre Rajoy y Susana Díaz "para plantear alguna respuesta".

"Quiero ser optimista, tiene que haber resultados en la reunión porque es de sentido común", ha añadido el portavoz, que ha dejado claro que, si la Junta no ve satisfechas sus demandas, "en Andalucía no nos vamos a cansar de reclamar lo que corresponde a los andaluces".

Por su parte, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, también ha criticado que la "falta de seriedad" del Gobierno central por no cumplir el compromiso asumido en la última Conferencia de Presidentes para incorporar la atención a la dependencia como elemento de debate en el sistema de financiación autonómica.