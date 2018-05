Junta confía "en la palabra" de Rajoy de convocar CPFF y pide a oposición "altura de miras" para trabajar por Andalucía

En la sesión de control al Consejo de Gobierno del Pleno del Parlamento, Jiménez Barrios, ha indicado que nos encontramos "en el momento de demostrar altura de miras, por parte de todos los grupos parlamentarios, para comprender que nos estamos jugando el presente y el futuro de Andalucía".

El vicepresidente ha lamentado que en el debate general sobre Andalucía celebrado ayer, la oposición perdiera "la oportunidad de elevar el debate y hablar de lo que interesa a los andaluces, de los asuntos que les ocupan, les preocupan" y sobre los que todos los grupos parlamentarios tienen que "poner el énfasis necesario" para solucionarlos. "Menos palabrería y más compromiso para seguir trabajando por esta tierra", les ha pedido.

En su opinión, resulta "inaudito escuchar a algún grupo parlamentario subirse a la tribuna para hablar" de la necesidad de realizar inversiones y, "al mismo tiempo, no señalar dónde están los recursos necesarios para poder hacerlas efectivas".

En este sentido, ha insistido en que Andalucía "necesita una financiación adecuada" porque es el momento de que la comunidad "dé el salto". "Andalucía ha hecho sus deberes durante la crisis, con grandes esfuerzos, y ahora tiene que hacer el esfuerzo de salir de ella, pero bien, porque no es lo mismo salir por la derecha que por la izquierda", ha remarcado.

Asimismo, ha expresado su "confianza" en la palabra del presidente del Gobierno, que en la reunión que mantuvo el pasado 18 de abril con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, se comprometió a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) "a la mayor brevedad". En este punto, ha indicado que "seguimos confiando, aunque los tiempos de Rajoy no tienen una regla de medida definida".

Sobre este asunto, el vicepresidente ha valorado la propuesta realizada por Díaz en el debate general de Andalucía de creación de una comisión permanente con la Consejería de Hacienda y los portavoces de Hacienda de los grupos parlamentarios para el seguimiento de las convocatorias y acuerdos del CPFF.

Finalmente, Jiménez Barrios ha expresado su satisfacción porque se haya puesto fecha al segundo compromiso de Rajoy con la presidenta de la Junta de celebración de una reunión entre el consejero de Fomento, Felipe López, y el ministro del ramo, Íñigo de la Serna, para revisar las inversiones previstas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

Según ha indicado, esta convocatoria responde a "algo que todos hemos convenido y que el propio Gobierno reconoce: que Andalucía además de estar mal financiada también tiene un déficit de inversiones muy potentes" y, concretamente, se ha referido a la necesidad de la conexión ferroviaria Algeciras-Bobadilla.

Por su parte, la diputada del PSOE-A Ángeles Férriz ha criticado que hayan pasado ya 22 días de la reunión de la presidenta con Mariano Rajoy, en la que éste se comprometió a convocar la reunión del CPFF de "manera inminente" y aún no hay fecha. Ha indicado que ella no tiene "confianza ni esperanza dado el historial del Partido Popular con esta tierra".

"El Partido Popular no es de fiar y Mariano Rajoy ha pasado muchas veces por encima de su palabra y no es precisamente un hombre de acción, sino que más bien deja los problemas pasar para ver si se solucionan solos", ha señalado Férriz, para quien Andalucía "no puede esperar más".