La Junta Electoral de Madrid obliga a Ciudadanos a retira la lona sobre el colchón de Sánchez

La formación liderada por Albert Rivera tenía de plazo hasta las 18.00 horas de este jueves para proceder a retirar la lona, que cubre la fachada del número 4 de Avenida de América. En el cartel se puede leer: "Mi primera decisión fue cambiar el colchón de la Moncloa.- Pedro Sánchez. Pedro, nosotros vamos a cambiar España".

La Junta Electoral Provincial ha enviado un requerimiento en este sentido a la Policía Municipal de Madrid para certificar el cumplimiento de la decisión. La notificación, no obstante, todavía no ha sido entregada al partido, según fuentes de este Cuerpo.

Por su parte, desde Ciudadanos han indicado que han procedido a realizar "las acciones necesarias para efectuar esa retirada" y han recalcado que ya indicaron que cumplirían con lo que la Junta Electoral acordara, "como siempre" ha hecho.

No obstante, han vuelto a denunciar que el PSOE de Pedro Sánchez haya denunciado la colocación de esta valla pero "no denuncie ni pida la retirada de las pancartas que critican a España y aseguran que no es una democracia, ni de los lazos amarillos de sus socios Torra y Puigdemont que invaden el espacio en Cataluña que es de todos".

"Pedro Sánchez vuelve a equivocarse de socios y, como siempre, se pone del lado de los separatistas y enfrente de los constitucionalistas", han incidido desde la formación de Albert Rivera.