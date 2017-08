Junqueras llama a los medios a reflexionar sobre su cobertura de los atentados y lamenta "bulos"

En una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press, el líder de ERC ha manifestado que la actuación de los medios en los últimos días podría "mejorarse", y ha señalado a la existencia de múltiples "bulos" o a la filtración de información que puede poner en peligro la actuación de la Policía.

Acerca de su asistencia como observador, y no como firmante, en la reunión del pacto antiyihadista, Junqueras ha afirmado que no están "en absoluto de acuerdo" con su redactado, y ha asegurado que se ha mostrado "ineficiente" en varias ocasiones. No obstante, está "convencido" de que su partido asistirá a cualquier reunión donde puedan participar y aportar con su presencia.

UNA ACTUACIÓN "BRILLANTÍSIMA"

El político independentista catalán ha alabado la actuación de los Mossos d'Esquadra, la cual ha calificado de "brillantísima". "Los Mossos d'Esquadra han hecho un gran trabajo desde un punto de vista operativo y comunicativo, igual que acerca de la información sobre las victimas", ha declarado.

Del mismo modo, ha criticado que la Policía autonómica no tenga más competencias, como el acceso a archivos policiales del extranjero. Para Junqueras, la obligación del Gobierno autonómico es coordinarse siempre "con todo el mundo", y espera que este esfuerzo de coordinación "se dé siempre y en todos los casos".