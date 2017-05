Junqueras sobre el referéndum: "Vamos a Madrid a explicarnos, no a pedir permiso"

El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha explicado que la conferencia que protagonizará este lunes en Madrid junto al presidente, Carles Puigdemont, es para explicar la voluntad de Catalunya de celebrar un referéndum sobre la independencia, no para pedir "permiso" a nadie para hacerlo.

Lo ha declarado a los periodistas desde el AVE, donde ha viajado con el conseller de Asuntos Exteriores, Raül Romeva --que también participará en la conferencia--, y el líder de JxSí en el Parlament, Jordi Turull, entre otros dirigentes soberanistas.

"Hoy vamos a Madrid como vamos a todas partes del mundo, a explicarnos, no a pedir permiso para nada. El único permiso que queremos y que necesitamos es el del pueblo de Cataluña", ha dicho Junqueras, en alusión al referéndum que el Govern quiere organizar tras el verano.

El también líder de ERC ha explicado que pronuncian esta conferencia en Madrid porque el soberanismo no debe desaprovechar nunca la posibilidad de argumentar "el compromiso absoluto con el ejercicio de la democracia y, por lo tanto, con el referéndum de autodeterminación".

REFERÉNDUM "PACTADO"

Junqueras ha añadido que la Generalitat busca un referéndum "pactado" porque lo pide el Pacte Nacional pel Referèndum, la plataforma que aglutina a entidades y partidos favorables a una consulta acordada con el Gobierno central.

"Por respeto y apoyo a su trabajo, tenemos que intentar el referéndum pactado", según Junqueras, que ha recordado que el Pacte celebró el viernes un gran acto en que anunció haber recogido medio millón de firmas de ciudadanos partidarios de la consulta.

Sin embargo, ha afirmado que el referéndum se hará con o sin pacto con el Gobierno central, ya que alega que el Estado nunca ha visto con simpatía una votación de estas características en Cataluña: "La experiencia nos enseña que el Estado español no es propenso a aceptar estas cuestiones".

Así, Junqueras sostiene que el Govern tiene un "mandato democrático" de las elecciones catalanas de septiembre de 2015 para hacer este referéndum, y ha asegurado que el compromiso con convocar y organizar esta votación es absoluto.

LA TRANSITORIEDAD Y LA FISCALÍA

El conseller Romeva relativiza que se haya publicado un borrador de la ley de transitoriedad jurídica que están elaborando los soberanistas en el Parlament, y afirma que la norma no está cerrada: "Es un trabajo en marcha. Se está trabajando, discutiendo, mejorando, y con respeto a las mayorías" que hay en el Parlament.

Preguntados los dos por la decisión de la Fiscalía de analizar el borrador de la ley que se ha publicado, Junqueras ha respondido: "Nos parece perfecto. Que todo el mundo haga el trabajo que considere que tenga que hacer. Nosotros haremos el nuestro".

MANUELA CARMENA, "VALIENTE"

El conseller Romeva ha destacado el gesto de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, de permitir que el Govern pueda explicarse en un auditorio municipal: "Es un gesto importante. Ha sido muy valiente. Es lo que hubiéramos esperado de un gobierno que no ha estado a la altura".

Para Romeva, Carmena ha entendido lo que no entiende el Ejecutivo de Mariano Rajoy, según él: que el proceso soberanista "no va de independencia, sino de democracia", ya que la prioridad es que los ciudadanos se pronuncien en un referéndum, no de declarar un Estado, a su juicio.