Junqueras reclama una "relación entre iguales" con el "Reino de España"

El vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ha reclamado hoy que Cataluña pueda tener una "relación entre iguales" con el "Reino de España".

En el tradicional homenaje frente a la tumba del expresidente de la Generalitat Francesc Macià, en el cementerio de Montjuïc de Barcelona, Junqueras ha explicado que no escuchó el mensaje de Navidad del Rey, que abogó por una España en la que la convivencia democrática esté basada "en el respeto a la ley", en la unión y en una voluntad decidida y leal de construir y no de destruir", al sostener que no es tiempo para "fracturas, ni divisiones internas".

Preguntado por este llamamiento del Rey, Junqueras se ha mostrado "absolutamente a favor" de evitar "confrontaciones estériles", de "respetar siempre la legalidad fruto de la democracia y de nuestro Parlamento" y de mantener "la mejor relación posible con España y los ciudadanos españoles".

Una relación que, ha recalcado, debe ser entre "iguales", ya que "las mejores relaciones posibles" son aquellas que mantienen los ciudadanos "igualmente libres", como ocurre entre España y todos los países que en su día "se independizaron" de ella.

"La república catalana tendrá unas excelentes relaciones con el Reino de España", ha dicho Junqueras, que ha asegurado que Cataluña quiere que "las cosas les vayan lo mejor posible" a todos los países de su entorno.

Junqueras ha homenajeado a Macià en el 83 aniversario de su muerte, junto a los consellers Carles Mundó y Antoni Comín, el portavoz de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Alfred Bosch, y el diputado de Junts pel Sí Eduardo Reyes.