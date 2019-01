Junqueras rechaza una enmienda a la totalidad de ERC si hay diálogo con el Gobierno

"Puede poner en marcha la mesa de diálogo con la Generalitat para buscar salidas políticas a la cuestión catalana", ha planteado en una entrevista de 'El País' recogida por Europa Press.

El líder republicano ha afirmado que ERC apoyó en el Congreso el nuevo objetivo de déficit para facilitar que el Gobierno tenga margen para tomar ciertas medidas: "Nosotros estaremos para ayudar en todo lo que favorezca a los intereses de los ciudadanos".

En cambio, advierte de la oposición del partido a Sánchez si "reprime derechos, como el derecho de Catalunya a decidir libremente su futuro".

LA SOLUCIÓN "ES MULTILATERAL"

Junqueras ha defendido que el referéndum del 1 de octubre de 2017 y lo ocurrido ese otoño no vulneró la legalidad vigente: "No hemos cometido ningún delito. Y yo no soy un enemigo de España".

"Yo estoy comprometido con la bilateralidad y la multilateralidad, con un diálogo abierto. Los grandes problemas a los que nos enfrentamos, ambientales, políticos y también el de Catalunya, superan el ámbito de decisión de los estados", ha reflexionado.

Por ello, rechaza emprender la vía unilateral como forma de desencallar el conflicto actual: "O es multilateral o no tiene solución".