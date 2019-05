Junqueras confía en que con "mucha probabilidad" la Eurocámara no le suspenderá

El líder, diputado en el Congreso y candidato de ERC a las elecciones europeas, Oriol Junqueras, ha confiado este viernes en que logrará el acta de eurodiputado y el Parlamento Europeo con "mucha probabilidad" no le suspenderá de sus funciones y le permitirá ejercer como tal.

En una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, ha dicho que de lo que está convencido es que no ocurrirá lo que está pasando entre el Congreso y el Tribunal Supremo, que se van "lanzando la pelota" sin que, por ahora, ninguno de los dos haya tomado una decisión sobre si suspender a los diputados presos.

No ha querido hacer pronósticos sobre sí será suspendido o no como diputado del Congreso, y se ha centrado en vaticinar que a la Eurocámara "no se le ocurrirá suspender a un diputado que ha cumplido con todas las formalidades" para presentarse en los comicios del 26 de mayo.

Así, Junqueras confía en que el Parlamento Europeo le permitirá la posibilidad "de ir cada semana a servir al conjunto de la sociedad catalana" y ser la voz de las demandas de los ciudadanos, también de la situación política por la que atraviesa Cataluña.

El líder de los republicanos prevé que se repita la secuencia de la semana pasada: primero ir al Congreso a recoger el acta de eurodiputado; luego ir a la sesión constitutiva de la Eurocámara y, finalmente, ha concluido que, si el plenario europeo no le suspende, no le podrá suspender "nadie".

El líder republicano ha asegurado que piensa acudir a las instituciones europeas para ser "altavoz" de Cataluña, y ha explicado que piensa hacerlo acompañado por ejemplo de Ernest Maragall, al que ve como alcalde, el conseller de Acción Exterior, Alfred Bosch, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra.





SALUDO CON SÁNCHEZ

Junqueras ha defendido la apuesta por dialogar con el Gobierno central y con el conjunto de fuerzas políticas, y ha asegurado que así se lo transmitió al presidente, Pedro Sánchez, cuando se dieron la mano esta semana en el Congreso.

"Todos deberíamos hablar. Me parece una obviedad. Y en el caso de que hablar no siempre sirva a la primera, la alternativa es continuar hablando con todos", ha concluido, añadiendo que se trata de hablar pero también de que todas las partes se escuchen.

Sobre el 'no te preocupes' que le dedicó Sánchez desde la bancada del Congreso, Junqueras ha explicado que fue porque él le preguntó si le incomodaba que le diera la mano, y ha asegurado que solo tuvieron tiempo de que le pidiera diálogo --Junqueras al presidente--.

Ha explicado que saludó a mucha gente, entre ellos a un diputado de la derecha que no ha querido aclarar si fue de Vox, PP o Cs ni tampoco ha revelado el nombre: "Entiendo que no quiere que lo diga. Yo le dije que habláramos. Me dijo que no era el momento".





PLURALIDAD

Ha insistido en el rechazo a que las fuerzas independentistas se presenten unidas a las elecciones, y ha asegurado que deben hacerlo por separado porque es la mejor forma de representar "la pluralidad" que hay en la sociedad catalana.

Junqueras ha destacado en varias ocasiones la importancia que le da su partido a la victoria de Maragall en Barcelona --los sondeos vaticinan que es posible, aunque no seguro--, ya que por primera vez desde los año 30 Barcelona tendría "un alcalde republicano abierto al mundo".

Ha reiterado que no contempla pedir el indulto tras una eventual condena, ya que está convencido de que es inocente y no tiene "miedo" de enfrentarse a las consecuencias que puede tener su apuesta por la independencia de Cataluña.