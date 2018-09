Junqueras asegura que el Gobierno "emprende un camino sin salida" si rechaza el diálogo

En una carta en el Punt Avui este domingo recogida por Europa Press, Junqueras ha indicado desde la cárcel de Lledoners (Barcelona) que tras el juicio comenzará una nueva etapa y ha hablado de un "referéndum inevitable", como una reivindicación tan mayoritaria que se acabe imponiendo por su propio peso, según él.

"Porque es (una reivindicación) irrebatiblemente democrática y ampliamente compartida", ha insistido Junqueras, que también ha señalado que la prisión no debe ser una limitación para imaginar como tiene que ser la República.

El exvicepresidente ha subrayado que quieren un diálogo sincero y que no entiende por qué el Gobierno de Pedro Sánchez "no aprende de lo que no hizo bien Mariano Rajoy: no tomar ninguna iniciativa".

Además, ha reiterado: "Tenemos la certeza de que no será un juicio justo, tampoco lo ha sido la instrucción", pero ha afirmado que el independentismo sigue fuerte y que el soberanismo es mayoritario.

"La actitud antidemocrática del Estado acentúa el sufrimiento. Pero al mismo tiempo también es su principal talón de Aquiles", ha defendido Junqueras, que se ha preguntado cuál es la propuesta de Pedro Sánchez para Cataluña.