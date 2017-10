"Presidente Mariano Rajoy, la pregunta es muy sencilla", ha dicho este lunes también en su tuit, recogido por Europa Press.

Así replica a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que este mismo lunes ha reprochado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que no concrete si declaró la independencia: "No era muy difícil decir sí o no" al requerimiento del Ejecutivo, ha dicho Santamaría.