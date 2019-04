Junqueras: "Cogeré el acta del Congreso. No pienso renunciar a mis derechos"

El presidente y candidato de ERC a las elecciones generales, Oriol Junqueras, ha asegurado que su intención es coger el acta de diputado del Congreso tras los comicios e intentar ejercer como tal, y ha descartado que su presencia al frente de la lista republicana solo sea una cuestión simbólica porque está en la cárcel.

"He anunciado que cogeré el acta del Congreso de los Diputados, no pienso renunciar a mis derechos por mucho que me quieran apartar", ha defendido en una entrevista de Europa Press, que ha respondido a través de un cuestionario al encontrarse en prisión preventiva en Soto del Real (Madrid).

El líder republicano ha argumentado que "coger el acta es la mejor manera de luchar contra la represión y la excepcionalidad política" a la que ve sometida Catalunya, y que esta decisión también será beneficiosa para el resto de presos soberanistas.

"El Estado debe tener muy claro que no nos rendiremos nunca y que tendrán que dar muchas explicaciones si intentan evitar que pueda ejercer mis derechos políticos en el Congreso o en el Parlamento Europeo" --también es candidato a las europeas--, ha resumido.

Junqueras ha expuesto que ha decidido ser cabeza de cartel tanto en las generales como en las europeas porque presentarse "es la manera de plantar cara a la represión y poner un espejo al Estado que lo desenmascare ante toda la comunidad internacional".

No desvela si será también candidato a las próximas elecciones a la Presidencia de la Generalitat, para las que aun no hay fecha: "Aún no estamos en este escenario, pero hemos hablado de denunciar en cada nueva cita electoral la represión del Estado con nuestra mejor herramienta, la democracia".

Junqueras defiende que su intención es poner el Estado contra las cuerdas en todos los comicios que se presenten y concluye que la victoria de un preso soberanista lanzaría un mensaje muy potente, añadiendo: "No nos detendremos ni nos rendiremos nunca. El Estado lo debería ir asumiendo".

RELACIONES CON EL PSOE

El exvicepresidente del Govern, en prisión preventiva desde el 2 de noviembre de 2017, se muestra convenido de que ERC puede ganar las generales y concluye: "Además, es lo que necesita el país hoy. Será la primera vez que el independentismo gane unas elecciones españolas en Catalunya".

Junqueras insiste en contemplar la posibilidad de negociar una investidura del candidato del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero cree que es el líder socialista quién debe responder a la misma pregunta: "El PSOE tiene miedo y vive acomplejado por las derechas. Tiene que ser valiente".

El líder republicano reclama que las urnas arrojen una ERC fuerte: "Estaremos mucho más cerca del referéndum que si no pasa", y vaticina que el PSOE solo se moverá en relación a la situación de Catalunya si ERC puede condicionarlo.

Junqueras defiende que un referéndum acordado sigue siendo la mejor vía para desencallar el conflicto en Catalunya, pero avisa de que no es la única: "Si el Estado se enroca, la ciudadanía encontrará la forma de expresarse, como hizo el 1 de octubre" de 2017.

CRÍTICO CON EL JUICIO

El líder republicano se muestra crítico con el desarrollo del juicio del 1-O en el Tribunal Supremo: "Lo que estamos viviendo no está siendo un juicio ni un proceso justo, sino que estamos sufriendo una gran indefensión, la más grande evidentemente la cárcel preventiva".

Junqueras ha señalado otras carencias que, a su juicio, tiene la causa, como "la imposibilidad de contrastar los falsos testimonios con los vídeos, la falta de tiempo y facilidades para preparar las defensa, o el troceo de las causas en varios tribunales a la vez".

Preguntado sobre con que ánimo afronta un juicio por el que le piden más de 20 años de cárcel, Junqueras responde: "Creemos en la cárcel y en el juicio como una fase más para conseguir la libertad. Entendemos la cárcel como una herramienta política que sirve para continuar desarmando al Estado y su democracia".

"Ni nosotros ni lo que defendemos desaparecerá por mucho que nos encarcelen. Más vale que cambien de estrategia", ha continuado Junqueras, que asegura que, antes de la declaración de independencia y el 155, ya advirtió a los suyos de que podría acabar en prisión.

Concluye que hay líderes soberanistas privados de libertad porque la independencia es una opción real: "Les pedía a mis compañeros que estuvieran preparados para este momento --su entrada en prisión--. Siempre he defendido lo que defiendo, la diferencia es que ahora podemos ganar y por esto nos encarcelan".