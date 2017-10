Juncker reitera que el respeto al "orden constitucional" es la base de la UE

Juncker ha tomado la palabra durante un foro de regiones ultraperiféricas celebrado en la Guayana francesa y ha enfatizado su defensa de la legalidad en el caso español.

La UE, ha explicado, "es un bloque que se basa en la reglas del Derecho, en el respeto de éstas". "Es cierto para la República francesa, es cierto para la Guayana, que forma parte de la República, es cierto para Portugal y es cierto para España. También es cierto para España", ha enfatizado.

El jefe del Ejecutivo comunitario ha señalado que "el orden constitucional es el que es y debe ser respetado".

Juncker ya había reaccionado previamente a la declaración unilateral de independencia de Cataluña, avisando de que Europa "no necesita más fracturas". Como ya dijo en una reciente intervención, ha reiterado que el desafío independentista es un asunto "español" en el que Bruselas no debe "inmiscuirse", pero que no le gustaría que el día de mañana "la Unión Europea se compusiera de 95 estados".