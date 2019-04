Juncker felicita a Sánchez por su victoria "clara" en las elecciones y espera un Gobierno "estable"

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, felicitará por carta a Pedro Sánchez por la victoria "clara" del PSOE en las elecciones generales celebradas este domingo y confía en que pueda formar un Gobierno "estable" que permita a España seguir jugando un papel "importante" en la UE.

Bruselas, además, ha celebrado que una mayoría "aplastante" del electorado español haya apoyado a partidos proeuropeos. El portavoz principal del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas, ha cifrando este apoyo en un 90%, excluyendo así los votos obtenidos por Vox.

"El presidente Juncker escribirá a Pedro Sánchez para felicitarle por su victoria clara en las elecciones en España de ayer. Confiamos en que, siguiendo el proceso constitucional español, Sánchez pueda formar un Gobierno estable y proeuropeo que permita a España seguir jugando un papel importante en la UE, como ha hechos hasta ahora", ha expresado el portavoz comunitario en una rueda de prensa.

"Los resultados de las elecciones muestran que una mayoría aplastante del pueblo español ha optado por partidos claramente proeuropeos", ha añadido a continuación.

Preguntado posteriormente por si la Comisión Europea teme que Sánchez finalmente forme un Gobierno con Unidas Podemos, Schinas ha respondido que Bruselas no tiene miedo a la democracia. "La democracia nunca nos da miedo", ha dicho.

Antes que Juncker, desde Bruselas han reaccionado el vicepresidente del Ejecutivo comunitario para el Estado de derecho y cabeza de lista de los socialistas europeos a las elecciones europeas, Frans Timmermans, y el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, que también pertenece a la familia socialdemócrata europea.

"Ahora, ya con resultados definitivos, vemos que España ha elegido el futuro, no el pasado; el diálogo, no la confrontación; la igualdad, no la discriminación; la solidaridad, no el egoísmo. La izquierda, no la derecha", ha escrito Timmermans en la red social Twitter.