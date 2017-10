Política

Juncker dice que en Cataluña no hay "un problema de Derechos Humanos" porque "los catalanes no están oprimidos"

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha afirmado que en Cataluña "no hay un problema de Derechos Humanos" porque los catalanes, cuya cultura ha dicho querer y respetar, "no están oprimidos por España", de manera que "no hay que hacer paralelismos con Eslovenia u otros países de la ex Yugoslavia".