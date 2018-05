Juan Carlos Quer dice que los defensores de la prisión permanente revisable responden al "sentido común" no a ideologías

Juan Carlos Quer, padre de Diana Quer, la joven cuyo cadáver fue hallado en 2017 en una nave abandonada de Rianxo (A Coruña), ha afirmado que quienes defienden el mantenimiento de la prisión permanente revisable en el Código Penal representan un movimiento que "no obedece a ideologías de izquierdas, de derechas o de centro", sino "de sentido común". Asimismo, ha criticado que la alternativa del PNV a esta figura punitiva sea el "silencio".

La sala Bizkaia Aretoa de Bilbao ha acogido este viernes una conferencia sobre la prisión permanente revisable organizada por Acción Universitaria Juvenil en la que, junto a Juan Carlos Quer, han participado Juan Carlos Cortés, padre de Mariluz --la niña onubense de cinco años asesinada en 2008--, y la presidenta de la Asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz.

En la cita, que ha contado con la asistencia del diputado del PP Leopoldo Barreda y del portavoz popular en el Ayuntamiento de Bilbao, Luis Eguiluz, los participantes han lamentado los pasos dados en el Congreso de los Diputados de cara a la derogación de la prisión permanente revisable en contra de las posiciones defendidas por PP y Ciudadanos.

Tras recordar que se trata de una figura penal que sigue vigente a día hoy, el padre de Diana Quer ha considerado que "no se va a derogar porque el pueblo español no lo quiere" y ha sostenido que las voces que apuestan por su continuidad representan "un movimiento ciudadano" que no tiene "ideologías".

"Es un movimiento de sentido común que apoyan 8 de cada 10 ciudadanos. Esto no obedece ni a ideologías de izquierdas, de derechas o de centro. Responde a la obligación del Estado de proteger a nuestros hijos", ha indicado.

Por ello, ha considerado que las "contradicciones políticas" que se dan con "cambios de voto" respecto a esta figura punitiva solo evidencian que "se intenta hacer táctica política con la vida de las personas más vulnerables".

Así, ha advertido de que el presunto autor del crimen de su hija tiene ya "tres causas abiertas" mientras "se jacta de que en siete años puede estar en la calle". "En los delitos de carácter sexual la reincidencia se produce de modo mayoritario y parece de sentido común que se modifique el Código Penal para que los delincuentes tengan obligación de pasar por cursos de rehabilitación", ha argumentado.

Por otro lado, y cuestionado por el hecho de que surgiera del PNV la iniciativa de derogar la prisión permanente revisable, Quer ha recordado que la implantación de esta figura punitiva se llevó a cabo en 2015 bajo la mayoría absoluta del Partido Popular.

Tras considerar que es "lícito" desde el ámbito de la política el "tomar posiciones para desgastar" a un gobierno, ha advertido de que ello no se puede hacer jugando "con vidas humanas".

De este modo, ha denunciado que cuando se ha dirigido a la formación jeltzale para conocer su "propuesta alternativa de solución" a la prisión permanente revisable, "la única respuesta" recibida ha sido "silencio, silencio y silencio".

SENTENCIA DE 'LA MANADA'

Por su parte, Juan José Cortés ha agradecido al padre de Diana Quer que se haya sumado a su reclamación, lo que ha permitido "impulsar de manera exponencial" una demanda que ya cuenta con las firmas de 3,5 millones de españoles.

En respuesta a quienes les atribuyen una actuación "en caliente y por venganza", ha reprobado a la clase política por comportarse "según sopla el viento", lo que a su juicio se observa en la reacción generada tras la sentencia de 'La Manada' por los hechos acaecidos durante las fiestas de San Fermín de 2016.

"Ahora que se manifiestan a favor de endurecer las condenas les recuerdo cuando nos decían que la prisión permanente revisable no encajaba en el Código Penal. ¿Cómo han cambiado tan rápido de opinión? ¿Cómo Pablo Iglesias o Pedro Sánchez han pasado de querer derogarlo a querer endurecer las penas tras la sentencia de 'La Manada'?", ha cuestionado.

De este modo, ha censurado que se quiera "hacer demagogia" y se quiera utilizar una sentencia para "hacer política". Además, ha defendido la validez de la prisión permanente revisable como "herramienta útil" para evitar que un "criminal que no esté reinsertado pueda salir a la calle".

"Cuando defendemos la prisión permanente revisable también estamos defendiendo los derechos de las mujeres; los hemos defendido desde el primer minuto... o nos imponemos a los agresores o ellos se imponen a nuestros hijos", ha alertado.

"NO DEROGAR EN CALIENTE"

Por su parte, la presidenta de la Asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz, ha valorado la modificación del Código Penal de 2015 en lo que respecta a la violencia de género y la infancia y ha lamentado que, en la actualidad, tras asumirse en los textos legales la prisión permanente revisable, "otra vez sea una víctima quien se tiene que poner al frente a exigir a la clase política que actúe con cordura".

Según ha argumentado, lo que se pretende no es "actuar en caliente" sino que la clase política "no derogue en caliente" y ha criticado los mensajes "falsos" que se transmiten desde la política, así como su "incapacidad para explicar por qué actúan así".

Por ello, ha pedido a los políticos que, si consideran inconstitucional la prisión permanente revisable, ofrezcan "una alternativa" que dé garantías para que los violadores que salgan de prisión estén reinsertados.

Tras defender el "modelo francés" que establece que una vez cumplidas las condenas por parte de pederastas, violadores y asesinos de mujeres y niños estos pasan de manera obligatoria por un "centro de rehabilitación y reinserción", ha criticado que en España los condenados por estos delitos no tienen obligación de asistir a talleres o recibir tratamiento psiquiátrico durante su estancia en prisión.

"Los españoles no tenemos obligación de reinsertar a nadie, hay obligación de poner medios para que lo hagan, pero el que tiene obligación de reinsertarse es el reo", ha finalizado.