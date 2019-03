Josep Antoni Duran ve un "fracaso colectivo" el proceso soberanista y reivindica la transición y la Constitución

El exlíder de CiU en el Congreso Josep Antoni Duran ha considerado este lunes que el proceso soberanista es "un fracaso colectivo" del que no hay un único responsable sino varios, y ha pedido también colectivamente buscar una solución.

Lo ha dicho en el acto de presentación de su libro 'El risc de la veritat' (Proa), sus memorias de su trayectoria política, celebrado en la Casa del Llibre de Barcelona y en la que le han acompañado los periodistas Josep Cuní, Mònica Terribas y Antoni Puigverd.

"¿Cuándo se jodió Cataluña? No hay un solo momento, hay muchos instantes y muchas personas", ha reflexionado Duran, que ha advertido de que Cataluña actualmente no solo no está más cerca de la independencia, sino que lo está de perder autonomía, en sus palabras.

El también exlíder UDC ha considerado que Cataluña vive una situación muy grave y es víctima de un "silencio ensordecedor" que él ha querido romper con su libro, y ha pedido que surjan estadistas para encarar el problema.

"Es tiempo de estadistas, el grave problema es que yo no los veo", ha resumido Duran, que ha considerado que Cataluña es una comunidad agrietada que, antes de buscar una reconciliación con el resto de España, tiene que buscar una reconciliación consigo misma, entre sus ciudadanos.

Ha revindicado la transición y la Constitución Española porque, entre otras cosas, ha defendido que han llevado a Cataluña a su más altas cotas de autogobierno, y ha criticado a aquellos que la denostan cuando se refieren a acabar con "el régimen del 78".

En alusión a los líderes soberanistas, ha avisado de que un líder político no es aquel "que se pone al frente de una manifestación", sino el que lucha por lo que le conviene a su país y defiende ante los manifestantes que el destino del país no es lo que pone en sus pancartas.

"HE SIDO AMBICIOSO"

Ha repasado su trayectoria política, que empezó en 1974 cuando entró a militar en Unió, y se ha definido como una persona ambiciosa, algo que ve fundamental para dedicarse a la política: "He sido una persona ambiciosa y quien haga política y no sea ambiciosa que lo deje".

También ha abordado su relación con el expresidente Artur Mas, de quien ha loado que "trató humanamente" a UDC mucho mejor de lo que hizo el también expresidente Jordi Pujol, pero de quien ha criticado que en 2016 rechazara convocar elecciones y diera paso a Carles Puigdemont.

ICETA, MONTILLA Y MANUEL VALLS

Entre el público ha destacado la presencia del expresidente de la Generalitat José Montilla (PSC); la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera; el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, y el presidente de Aena y exdiputado del PSC, Maurici Lucena.

Precisamente ha reivindicado "por necesaria y oportuna" la alianza de su nuevo partido, Units per Avançar, con el PSC, ya que ha defendido que el socialismo y la democracia cristiana son las dos familias políticas que más han hecho por un Europa del bienestar y por una economía social y de mercado.

También ha hecho autocrítica por tener que hablar de UDC en pasado, ya que el partido desapareció --por sus deudas económicas y reveses electorales--, y ha considerado que le faltó habilidad y "coraje" para poner más énfasis en el discurso social de Unió.

También han acudido al acto el exprimer ministro francés y candidato a la Alcaldía de Barcelona, Manuel Valls; el exdiputado de CDC Pere Macías; el secretario general de Units per Avançar Ramon Espadaler; el exdiputado del PP Enric Lacalle, y el presidente de Fomento del Trabajo, Josep Sànchez Llibre.

Cuní ha destacado que en el libro Duran "pasa factura" con rivales políticos; Terribas ha recomendado leerlo para entender cómo ha funcionado la política en España en las últimas décadas y Puigverd ha afirmado que es un libro que puede convencer o no, pero que seguro que es sincero.