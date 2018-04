El hijo de Joseba Goikoetxea lamenta que se vuelva a justificar la violencia de ETA y cree que se pueden repetir errores

José Goikoetxea, hijo del ertzaina Joseba Goikoetxea, asesinado por ETA en 1993, ha afirmado que las víctimas tienen una "ilusión" por que no se vuelva a repetir "lo que ha pasado, porque no se olvide", porque advierten de que se pueden volver a cometer "los mismo errores", y ha lamentado que "en momentos que tenían que ser de alegría, se vuelve a justificar la violencia pasada".

"Espero tener que volver a dar dentro de unos meses una respuesta de esperanza, pero hace poco que pensaba que nuestro futuro era muy halagüeño, pero ahora pienso que vamos a tener que pelear mucho", ha afirmado esta tarde en Bilbao, en el encuentro con víctimas del terrorismo "Mina. Dolumina. Bakemina. Testimonios de dolor en Bilbao", organizado por el "Foro Bilbao para la Paz y la Convivencia", primer acto público y abierto a la ciudadanía de este Foro al que le seguirán a partir de ahora otras nuevas jornadas en los distintos barrios de la Villa.

El acto, que ha estado presidido por el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha contado con la presencia del portavoz del Gobierno Vasco y consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka; el consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu; y la directora de Víctimas y Derechos Humanos, Monika Hernando, los miembros integrantes del Foro y, de forma especial, con cinco víctimas -José Goikoetxea, Belén Mentxaka, Dori Monasterio, Inés Núñez de la Parte y Javier Batarrita- que han dado testimonio en primera persona de su experiencia.

En su intervención, Dori Monasterio, hija del taxista Fermín Monasterio, primera víctima civil asesinada por ETA en 1969, ha afirmado creer "mucho" en los jóvenes, a los que ha dicho que "hay que enfocarles en un camino de respeto, de tolerancia, respeto hacia todos los demás, a los derechos humanos, para que sepan "diferenciar, que con la violencia, en 50 años, no hemos llegado a ningún lado". "Lo único que hemos hecho es romper familias, crear odio y crear malestar", ha destacado.

"Esta juventud es muy lista y sabe que con la violencia no se llega a ningún lado. Yo creo mucho en los jóvenes", ha insistido Dori Monasterio.

También ha intervenido Inés Núñez de la Parte, hija de Francisco Javier Núñez, asesinado por torturas de la Policía Nacional en 1977, quien ha manifestado que "hay que asentar la paz con valores éticos fuertes y estables, y para eso hace falta que quede claro todo lo que ha pasado".

En este sentido, ha considerado "importantísimo" que salga a la luz "todo lo acontecido, que se reconozca y que se haga justicia". "Sin esos pilares, --ha asegurado-- es imposible que lo que construyamos a futuro con los jóvenes sea algo resistente".

Además, ha apuntado que su percepción de la sociedad vasca a lo largo de estos años es que ha estado "anestesiada y ha sido una sociedad inmoral". "Mientras mataran a los que no fueran los nuestros, nos daba un poquito igual o mirábamos hacia otro lado y creo que no ha sido valiente. Ha sido inmoral", ha lamentado.

En su opinión, los jóvenes vascos tienen "muchísimos valores, pero comparten los mismo genes que su padres, que hace 30 años no hicieron nada". "Entonces, lo que hay que hacer de distinto es la educación, para que ante las primeras manifestaciones de cualquier primer signo de violencia, no reaccionen de forma pasiva, sino que sean empáticos con las víctimas y sean implacables con los victimarios. Entre todos podemos conseguirlo, pero no se hace de la noche a la mañana", ha agregado.

También han mostrado su experiencia Javier Batarrita, hijo de Francisco Javier Batarrita, asesinado por la Policía y la Guardia Civil en 1961, y Belén Mentxaka, hermana del ertzaina Alfonso Mentxaka, asesinado por ETA en 1991.

EL TRAUMA DE LA VIOLENCIA

Como preámbulo de estas intervenciones el alcalde, en calidad de presidente del Foro, se ha dirigido directamente a las familias de las víctimas mortales del terrorismo y la violencia en Bilbao, "auténticas protagonistas -ha precisado- de este encuentro; personas que no buscasteis la presencia pública, que habéis vivido o crecido sin odio, que durante años nos habéis dado una lección de civismo, que con vuestro dolor a cuestas no habéis escatimado esfuerzos en la lucha diaria por sobrevivir*Y aún más que eso, por trabajar por la Paz y la Convivencia".

Juan Mari Aburto ha revelado también que "la sociedad vasca en general y la bilbaína en particular hemos sufrido el trauma de la violencia y el terrorismo. Y reconozco, sin tapujos, que no hemos estado siempre a la altura moral que la situación requería".

"Afortunadamente -ha añadido- se ha extendido entre la ciudadanía la idea de que la violencia era y es intolerable. Y hoy estamos seguros de que es tarea de todas y cada una de las personas, de toda la ciudadanía, lograr convivir en paz desde la diferencia e incluso desde la confrontación política ideológica".

El alcalde ha finalizado su intervención recordando que "hoy, más que nunca, sabemos que el enemigo de la memoria no es el tiempo, sino el silencio, razón suficiente para haber consensuado el Plan de Acción 2018 entre los miembros del Foro y organizar este acto".

FORO BILBAO PARA LA PAZ Y LA CONVIVENCIA

El "Foro Bilbao para la Paz y la Convivencia" fue creado el 16 de octubre de 2017 como un espacio de encuentro y colaboración para acompañar las políticas públicas municipales en relación con las víctimas del terrorismo y la violencia. Su objetivo es trabajar y acordar actuaciones y programas que ayuden a profundizar en los valores del respeto y la convivencia.

Las funciones de este foro son conocer las propuestas del Ayuntamiento de Bilbao para el reconocimiento y apoyo a las víctimas del terrorismo y la violencia; canalizar las relaciones entre las víctimas y la administración local; proponer iniciativas positivas para profundizar en la empatía social hacia las víctimas y familiares y apoyar el avance y mejora de las políticas públicas coherentes, así como crear cauces de participación para escuchar a las víctimas e integrar las sugerencias e inquietudes en la acción política municipal.

Han participado en la constitución del foro, por parte de las víctimas: Dori Monasterio, Manu Cabacas, Fina Liceranzu, Jose Goikoetxea, Mari José Agirre, Inés Núñez de la Parte, Javier Batarrita, Edurne Brouard, Abel Uceda, Leonor Regaño, Belén Mentxaka y Conchi Fernández; también forman parte del mismo, como personas reconocidas por su labor en favor de este ámbito, Maitane Etxebarria, Ramón Múgica, Angel Mª Unzueta e Isabel Urquijo.

Completan el foro el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, en calidad de presidente, dos representantes de Alcaldía que ejercen como vocales: Gotzone Sagardui y Aitor Bilbao, ejerciendo de secretaria Miren Josune Ariztondo; y junto a ellos representantes de los grupos políticos con representación en la corporación municipal bilbaína: Nekane Alonso (EAJ/PNV); Inés Ibáñez de Maeztu (PSE-EE); Aitziber Ibaibarriaga (EH Bildu); Carmen Muñoz (Udalberri) y Samir Lahdou (Goazen Bilbao).