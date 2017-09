José Montilla: "Una declaración de independencia nos abocaría a un desastre"

En un artículo en 'El Periódico' recogido por Europa Press, considera que el Govern agota este domingo su mandato parlamentario y que debe convocar elecciones antes de "llevar al país por el pedregal", teniendo en cuenta que la ley del referéndum establece que el Parlament declarará la independencia si gana el 'sí'.

Montilla defiende que "sin ley no hay salida, pero sin política tampoco", y por ello urge a buscar una solución pactada que mejore el autogobierno y la financiación de Cataluña, y respete el carácter plurinacional de España.

"Es mucho lo que está en juego: la cohesión de la sociedad catalana, la continuidad del autogobierno, el prestigio de nuestras instituciones, la capacidad de liderazgo de Cataluña y, en definitiva, el progreso y la paz social", avisa el expresidente catalán, que asegura que la inmensa mayoría de catalanes están enfadados por la situación y que no les gusta ver el conflicto entre la Generalitat y el Estado.

Tampoco les gusta "ver cómo la policía judicial registra sedes de la Generalitat", añade Montillla, que también apunta que el 'todo o nada' no lleva a ninguna parte y que tras el referéndum del domingo --en el que pide no participar-- no cambiará nada y que seguirán habiendo más problemas que soluciones.