José Montilla afirma que nunca se planteó votar a favor del 155 "por principios"

"Una persona que ha presidido la máxima institución de un país no puede votar una norma que interviene estas instituciones; es un problema de principios", ha argumentado en una entrevista de la SER Catalunya y Ràdio Barcelona recogida por Europa Press.

Montilla se ausentó en la votación del Senado --del que forma parte-- del 27 de octubre por la que el Gobierno decidió aplicar este artículo y explica que horas antes había anunciado su decisión al secretario general del PSOE, Pedro Sànchez, y al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, que "entendieron" su posicionamiento.

Si bien, ha aclarado que, de sus palabras, no debe interpretarse que él sea contrario a los "artículos de estas características, que figuran en todas las constituciones".

Sobre el proceso de elaboración del Estatut de 2006, Montilla ha lamentado haber dado "muchas facilidades al PP" para descolgarse, y ha reconocido que se podría haber hecho mejor a través de un proceso más inclusivo.

Ha desvelado que el expresidente Jordi Pujol (CiU) le advirtió de los riesgos de impulsar la reforma del Estatut: "¿Por qué crees que esto no se ha hecho durante los 23 años de gobiernos nacionalistas? ¿Porque el Govern no era suficientemente nacionalista o porque la mayoría no era suficiente?".