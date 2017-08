El candidato José Manuel Franco dice que Madrid sería una "nación" según el Estado plurinacional que propone el PSOE

Así lo ha defendido en una entrevista publicada este lunes por el diario 'El Español'. Franco ha asumido que el nacimiento de Madrid como región es "casi administrativo", y ha negado que tenga la singularidad de Galicia, País Vasco o Cataluña, que "sí tienen idioma propio y algunas tradiciones ancestrales que hay que respetar". Sin embargo, ha defendido que si se reforma la Constitución, "Madrid tiene que ser una entidad más en ese Estado".

"Si tiene que ser nación, nación. Si el Estado es plurinacional, como nosotros defendemos, que sea una nación dentro del Estado español. No debe asustarnos el nombre", ha defendido el candidato socialista, quien también ha entendido "muy difusa" la diferencia "en obligaciones políticas" entre nacionalidad y nación. "Me gustaría que me lo explicasen", ha manifestado.

Preguntado por cuántas naciones hay en una España plurinacional, Franco ha respondido que "las mismas que comunidades autónomas, cada una con su singularidad". "Vamos a lograr que España tenga una configuración federal, pero la soberanía va a seguir residiendo en el Estado español", ha matizado.

CIFUENTES "NO ESTÁ EXENTA DE RESPONSABILIDAD POLÍTICA"

Franco se ha referido a la corrupción en el PP, que "ha socavado todas las bases, ha trufado a todo el partido y ha llegado a las últimas instancias". "Aunque quisiera, el PP no podría regenerar la vida política", ha criticado. Sin embargo, ha explicado que carece de "pruebas" que acrediten que la presidenta del PP y de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, sea "una persona corrupta".

Sin embargo, el socialista sí ha considerado que Cifuentes "lleva muchos años en el partido y en las instituciones, no es una recién llegada". En este sentido, Franco ha considerado que Cifuentes "o no se enteraba de lo que pasaba, que es muy grave, o se enteraba y miraba para otro lado, lo que es todavía peor. No está exenta de responsabilidad política y hasta ahí puedo decir".

El también portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid ha "presumido" la honradez de Cifuentes. "Presumo la honradez de todo el mundo hasta que no se demuestre lo contrario", ha apuntado. Preguntado por si presume también por la honradez de la expresidenta del partido y exportavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, y por si el PP de Cifuentes es igual que el anterior, Franco ha zanjado: "Es lo mismo".

"EL ESPACIO DE PODEMOS ES FÁCILMENTE RECUPERABLE"

Sobre Pablo Iglesias y Podemos, José Manuel Franco ha considerado que el PSOE ha tenido "una indefinición ideológica que ha permitido que algunos apoyos opten por Podemos". "Ese espacio es fácilmente recuperable y estamos comenzando a hacerlo", ha señalado, al tiempo que ha recordado que Podemos ha tomado ese espacio "en parte porque se lo hemos dejado".

Por otra parte, José Manuel Franco ha negado su pretensión de ser presidente de la Comunidad de Madrid y ha dedicado unas palabras al portavoz socialista en la Asamblea de Madrid. "Tenemos un magnífico candidato, Ángel Gabilondo, sería de necios desaprovechar a alguien tan bueno, es extraordinario y mi pretensión es que siga siendo el candidato", ha dicho.

En los mismos términos se ha referido a la actual presidenta del PSOE, Cristina Narbona, preguntado sobre si sería una buena candidata a la alcaldía de la capital. "Cristina Narbona ha sido una magnífica candidata a todo. Para mí, sería una magnífica candidata también para el Ayuntamiento de Madrid", ha añadido.

El socialista también ha adelantado que no es "partidario" de tocar portavocías "hasta que haya elecciones", en referencia a la portavoz socialista en el Consistorio, Purificación Causapié.

SOBRE CARMONA, "NO ME GUSTAN LOS REPARTOS DE PUESTOS"

Franco ha dicho del concejal del PSOE-M en el Ayuntamiento de Madrid Antonio Miguel Carmona que es una "persona válida que va a sumar", pero si se habla de reparto de puestos el candidato dice que no le gustan "esas premisas". "Los equipos estarán en consonancia con lo que decidan los militantes", ha zanjado.

El aspirante a secretario regional del PSOE ha dicho que se mostrará "satisfecho" si su proyecto sale adelante "con un respaldo superior al que tuvieron las últimas Ejecutivas", y cree que "ninguna pasó del 60 por ciento". "Si no lo conseguimos, me pondré a trabajar para buscar más apoyos", ha avanzado. Asimismo, ha confiado "desde la humildad" en que ganará la primera vuelta.

Franco también ha recordado que su proyecto es "el proyecto nacional de Pedro Sánchez aplicado a Madrid". "Madrid ha sido una federación convulsa, con un nivel de debate a veces excesivo que mezclaba temas personales. Queremos que el partido deje de ser un problema para muchos y solucione los problemas de la gente", ha incidido.

LA TURISMOFOBIA ES "ALGO TRANSITORIO"

El socialista ha rechazado que en Madrid exista turismofobia, ha recordado que el turismo es la principal fuente de ingresos de España y Madrid "tendría que aprovecharlo y no lo hace". "Es inconcebible que en Madrid no haya un consejero de Cultura con toda la oferta que tenemos", ha criticado.

Sobre la violencia de la turismofobia en Cataluña y Baleares, Franco ha señalado que no le gusta, y que hay que "combatirla con toda firmeza", aunque ha rechazado que sea algo trasladable "al resto del Estado". "Estoy convencido de que va a ser algo transitorio, cuando pase la fiebre del 1 de octubre --fecha del referéndum planteado por los partidos independentistas en Cataluña-- las cosas volverán a su cauce", ha concluido.