Jordi Sànchez pide a Rajoy que facilite volver a Puigdemont al que ve como "único candidato"

"El independentismo aceptó participar en unas elecciones convocadas ilegítimamente por Rajoy. Ahora les toca a ellos", ha dicho sobre los comicios del 21 de diciembre, desde la prisión de Soto del Real (Madrid), en una entrevista de este sábado de 'La Vanguardia' recogida por Europa Press.

Al preguntársele si ve como presidenciable, Sànchez ha dicho que su único candidato es Carles Puigdemont y que dedicarán todas la energías y tiempo para que tome posesión: "Le corresponde ser presidente por la doble condición de ser el presidente destituido ilegítimante y ser candidato de la lista soberanista más votada".

En cuanto a que ERC reclame para Oriol Junqueras la posibilidad de ser investido si Puigdemont no vuelve, Sànchez ha dicho que "distraer el debate de cómo hacer que Puigdemont sea investido lo antes posible es una pérdida de tiempo y de energía", y ha añadido seguro que el líder de ERC lo comparte.

El expresidente de la ANC no cree que se plantee el supuesto de renunciar al escaño para garantizar la mayoría absoluta independentista en el Parlament porque está convencido de que el Tribunal Supremo no impedirá la presencia de los electos que están en prisión preventiva, pero, ha dicho que, en todo caso, nunca será un impedimento para los intereses del soberanismo: "Si no hay más solución, me marcharé".