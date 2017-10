Jordi Pujol lamenta que "nadie" en España se pregunte qué ha pasado en Cataluña

"Ahora tampoco nadie de verdad se pregunta en España --con muy pocas excepciones-- qué puede haber pasado para que se haya llegado a la situación actual", ha sostenido en un artículo titulado 'La rotundidad de Cataluña' colgado este viernes en el blog de la Associació Serviol recogido por Europa Press.

Sin mencionar en todo el texto el referéndum del 1 de octubre, ha afirmado que en Cataluña ha habido una formidable movilización durante los últimos seis años, procedente de años "de nacionalismo totalmente reivindicativo pero mayoritariamente no independentista" que desembocó en un nuevo Estatut, recortado después por el Tribunal Constitucional.

A su juicio, ya había entonces un muy mal ambiente en el resto de España contra el proyecto estatutario y contra los catalanes que iba "desde 'el cepillo' de Alfonso Guerra y gran parte del PSOE, hasta la campaña de firmas 'contra los catalanes' del PP".

Según Pujol, este momento fue cuando hubo un cambio muy radical en el nacionalismo catalán, que pasó de ser un sentimiento "muy minoritariamente independentista a un proyecto de mucha envergadura y más exigente".

Para el expresidente catalán, Cataluña ha demostrado tener una gran potencia política y social, y sobre todo democrática, "no solo porque no haya habido 'tiros' sino porque en un montón de manifestaciones de centenares de miles de personas no ha habido un incidente, ni tan siquiera escaparates rotos o contenedores incendiados".

También sostiene que, pese a que los favorables a la independencia representan un 48,5% de los votos y no llegan a la mitad, "rebasan claramente los votos declaradamente antiindepdentistas".