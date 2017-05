Jesús Gómez niega haber extorsionado al editor de un periódico de Leganés

Así lo recoge el sumario de la trama Púnica, según ha informado la Cadena Ser, pero Gómez en declaraciones a los medios en los pasillos de la Asamblea, ha dicho que "fue más bien al contrario".

Tal y como ha explicado el diputado popular y exalcalde de Leganés, fue Riobóo junto con el líder de ULEG, Carlos Delgado, quien se dedicó a presionar al PP, entonces en la oposición, para que denunciara que la campaña del PSOE en Leganés de 2007 se había financiado ilegalmente.

"Esta denuncia la inicia Carlos Delgado de ULEG en 2008 y este señor y Enrique Riobóo se dedican a presionarnos para que nos metamos en esa denuncia y que formulemos nosotros la querella", ha indicado Gómez.

Según el diputado del PP, Riobóo decía que con la documentación que tenía en su mano podía probar que había habido una financiación ilegal en la campaña del PSOE en Leganés en el año 2007, documentación que enseñó al PP, que decidió presentar la querella.

"La juez de instrucción nos dice que hay que depositar una caución de 3.000 euros. Me pongo en contacto con estos dos señores y les digo que no tengo 3.000 euros para depositar esta caución. El señor Riobóo se ofreció voluntariamente, yo no se lo pedí a él ni le extorsioné de ninguna manera, a dar 1.000 euros para esto y para ese fin se dedicó", ha relatado.

Gómez ha precisado que Riobóo no quería figurar como denunciante pero quería estar al tanto de la instrucción del procedimiento, que "se terminó archivando porque el fiscal no vio delito y no acusó y el juez siguió el criterio del fiscal".

"A río revuelto ganancia de pescadores", ha advertido Gómez, quien ha recordado que Riobóo le envió varios burofax afirmando que tenía documentación que demostraba que él tenía una cuenta en Suiza.